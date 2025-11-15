- Дата публикации
Аурика Ротару впервые за долгое время показалась с семьей: кто еще пришел на показ "Вартових Різдва"
Во время премьеры нового фильма прозвучала новая песня от Тины Кароль и была ощутима настоящая зимняя магия.
Украинская рождественская комедия «Вартові Різдва» собрала полный зал на премьере в Киеве, превратив ноябрьский вечер в атмосферный зимний праздник с юмором, музыкой и семейным теплом.
Событие посетили актеры ленты, звезды шоу-бизнеса, телеведущие, инфлюенсеры и медийщики. Одним из самых ярких моментов стало редкое публичное появление Аурики Ротару. Так, народная артистка впервые за долгое время появилась на мероприятии вместе с семьей и поделилась впечатлениями: «Нам очень понравилось! Фильм теплый, добрый и настоящий… хочется верить в чудеса. Это круто! Спасибо».
Гости также первыми услышали официальный саундтрек — песню «Вогники» от Тины Кароль. Певица появилась в сдержанном черном костюме и отметила: «Фильм возвращает веру в чудо… Надеюсь, мое появление и саундтрек добавят позитива и настроения в канун Рождества».
Комик Лера Мандзюк, сыгравшая эпизодическую роль, рассказала, что поведет на фильм своих племянников. Она подарила цветы восьмилетней исполнительнице главной роли Арине Трегуб, для которой «Вартові Різдва» стали дебютом в большом кино: «Фильм достоин внимания и очень нужен. Очень хочу, чтобы мои племянники посмотрели».
Премьеру также посетил актер Андрей Исаенко с семьей — артист признался, что ребенок «влип в экран» и смотрел без отвлечений. Вместе с сыном пришел и ведущий Игорь Цыганик, который назвал ленту «доброй рождественской историей с фантастическим актерским составом».
Исполнитель главной роли Иван Блиндар появился в традиционном гуцульском наряде, став одной из самых ярких звезд вечера.