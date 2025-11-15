Аурика Ротару впервые за долгое время показалась с семьей: кто еще пришел на показ "Вартових Різдва"

Аурика Ротару, фильм "Вартові Різдва"

Украинская рождественская комедия «Вартові Різдва» собрала полный зал на премьере в Киеве, превратив ноябрьский вечер в атмосферный зимний праздник с юмором, музыкой и семейным теплом.

Событие посетили актеры ленты, звезды шоу-бизнеса, телеведущие, инфлюенсеры и медийщики. Одним из самых ярких моментов стало редкое публичное появление Аурики Ротару. Так, народная артистка впервые за долгое время появилась на мероприятии вместе с семьей и поделилась впечатлениями: «Нам очень понравилось! Фильм теплый, добрый и настоящий… хочется верить в чудеса. Это круто! Спасибо».

Аурика Ротару с семьей

Гости также первыми услышали официальный саундтрек — песню «Вогники» от Тины Кароль. Певица появилась в сдержанном черном костюме и отметила: «Фильм возвращает веру в чудо… Надеюсь, мое появление и саундтрек добавят позитива и настроения в канун Рождества».

Тина Кароль

Комик Лера Мандзюк, сыгравшая эпизодическую роль, рассказала, что поведет на фильм своих племянников. Она подарила цветы восьмилетней исполнительнице главной роли Арине Трегуб, для которой «Вартові Різдва» стали дебютом в большом кино: «Фильм достоин внимания и очень нужен. Очень хочу, чтобы мои племянники посмотрели».

Лера Мандзюк

Премьеру также посетил актер Андрей Исаенко с семьей — артист признался, что ребенок «влип в экран» и смотрел без отвлечений. Вместе с сыном пришел и ведущий Игорь Цыганик, который назвал ленту «доброй рождественской историей с фантастическим актерским составом».

Андрей Исаенко

Игорь Цыганик с сыном

Исполнитель главной роли Иван Блиндар появился в традиционном гуцульском наряде, став одной из самых ярких звезд вечера.