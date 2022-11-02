"Аватар-2: Путь воды": появился официальный трейлер продолжения культового фэнтези

Киностудия 20th Century Studios показала официальный трейлер продолжения культового фэнтези режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар-2: Путь воды".

Отметим, что работа над лентой продолжалась 13 лет. В фэнтезийном экшене снялись Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Джемейн Клемент, Мишель Ео, Джованни Рибизи, Оона Чаплин, Клифф Кертис, Стивен Лэнг и другие.

Композитором ленты выступил Саймон Франглен.

Сюжет фильма "Аватар-2: Путь воды"

Сюжет в картине разворачивается на планете Пандора спустя более 10 лет после событий первого фильма. Тогда, напомним, ветеран морской пехоты Джейк Салли влюбился в принцессу Нейтири, стал аватаром и остался с ней навсегда на Пандоре. В фэнтези "Аватар-2: Путь воды" зрители узнают о семье Салли и Нейтири и их детях. В ленте покажут проблемы, преследующие их, как они вместе преодолевают препятствия, защищают друг друга от опасностей, битвы, которые они ведут, чтобы остаться в живых, и трагедии, которые они переживают вместе.

Интересные факты

– Для съемок "Аватара-2" Джеймс Кэмерон арендовал съемочную площадку MBS Media Campus в Южной Калифорнии. Среди других площадок ее отличает ответственное отношение владельцев к экономии водных ресурсов, использование экологически чистых чистящих средств и красок, а также ряд других "зеленых" программ. Кэмерон планировал установить на этой площадке солнечные батареи и снять фильм за счет солнечной энергии. Такая идея стоила режиссеру пять миллионов долларов.

– В марте 2012 года Джеймс Кэмерон спустился на дно Марианского желоба. Сделал он это, чтобы вдохновиться и дальше создать в "Аватаре" океанское дно Пандоры. Интересно, что Кэмерон стал третьим человеком в истории, кто совершил такую экспедицию.

Кадр из фильма "Аватар-2: Путь воды"

Кадр из фильма "Аватар-2: Путь воды"

– Для написания сценария к "Аватару-2", а также последующим сиквелам фэнтези, Джеймс Кэмерон привлек целую команду писателей. К "Аватару-2: Путь воды" Кэмерон писал сценарий в соавторстве с Джошем Фридманом. А в процессе написания сиквелов участвовали Кэмерон, Фридман, Рик Джаффа, Аманда Сильвер и Шейн Салерно и только потом каждый из них сфокусировался над конкретным продолжением.

Кадр из фильма "Аватар-2: Путь воды"

Кадр из фильма "Аватар-2: Путь воды"

Кадр из фильма "Аватар-2: Путь воды"

Отметим, что дата премьеры фильма менялась восемь раз. В настоящее время выход в широкий прокат в США и Украине намечен на 16 декабря 2022 года. Премьеры трех следующих сиквелов состоятся 20 декабря 2024, 18 декабря 2026 и 22 декабря 2028 года.

Кадр из фильма "Аватар-2: Путь воды"

Напомним, первая часть фэнтези "Аватар" вышла в 2009 году. Лента более 10 лет оставалась самым кассовым фильмом в истории (до премьеры блокбастера "Мстители"). "Аватар" собрал 2,7 млрд долларов в мировом прокате, оставив позади культовый "Титаник".

"Аватар" получил три "Оскара", два "Золотых глобуса", победил в двух номинациях премии BAFTA, а также был отмечен американскими премиями Сатурн и Teen Choice Awards.

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