Аврил Лавин после разрыва с женихом застали за поцелуями с известным рэпером

Известная канадская певица Аврил Лавин, которая две недели назад ушла от жениха, подтвердила свои отношения с рэпером Tyga.

В частности, парочка вместе посетила неделю моды в Париже. Там Аврил и Tyga не стеснялись показывать на публике свои чувства друг к другу, целовались и держались за руки.

Аврил Лавин с новым бойфрендом / Фото: Getty Images

Аврил Лавин с новым бойфрендом / Фото: Getty Images

Отметим, всего две недели назад стало известно, что исполнительница разорвала отношения с женихом, музыкантом Mod Sun. Для артиста такая новость стала неожиданностью, ведь о решение Аврил он узнал из новостей. Как комментировал Mod Sun разрыв отношений с артисткой, она разбила его сердце.

Аврил Лавин и Mod Sun / Фото: Associated Press

"За одну неделю вся моя жизнь полностью изменилась… Я просто знаю, что на все это есть план. Я буду держать голову высоко, всегда прислушиваться к своему сердцу, даже когда она кажется разбитым", — написал в своем фотоблоге музыкант.

Кстати, после разрыва отношений пары сразу начали распространяться слухи, что певица закрутила роман с рэпером Tyga, из-за чего и ушла от жениха. Влюбленных видели вместе, как они ужинали в ресторане, потом обнимались и поехали вместе в неизвестном направлении.

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