Аврил Лавин разошлась с бойфрендом, ради которого ушла от жениха

Парочка была в отношениях менее полугода.

Известная канадская певица Аврил Лавин разошлась с бойфрендом, рэпером Tyga, ради которого она порвала со своим женихом, музыкантом Mod Sun.

О разрыве пары стало известно изданию TMZ из собственных источников. Отмечается, что Аврил уже несколько недель одинока. Решение окончить роман было их совместным. Они остались в хороших отношениях и не держат обид друг на друга.

Сейчас Аврил вернулась из своего гастрольного тура, а Tyga в это время продолжает создавать новые композиции.

Аврил Лавин и Tyga / Фото: Getty Images

Отметим, о романе парочки заговорили в конце февраля. Артистку застали во время прогулки из Tyga. Тогда же Лавин и разорвала отношения со своим женихом Mod Sun. Музыкант узнал о решении возлюбленной прямо из новостей.

Аврил Лавин и Mod Sun / Фото: Associated Press

Уже в марте исполнительница подтвердила отношения с рэпером Tyga. Она побывала с ним в Париже на неделе моды. Во время мероприятия парочка не стеснялась демонстрировать свои чувства на публике, целовать друг друга и держаться за руки.

Аврил Лавин и Tyga / Фото: Getty Images

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова сообщила, что официально рассталась с ведущим Никитой Добрыниным. Экс-возлюбленные уже получили документы о расторжении брака.

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