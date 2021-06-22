Аврил Лавин ворвалась на просторы TikTok-роликом короткого клипа, который бьет рекорды по просмотрам

Видео артистки собрало 12 миллионов просмотров.

Известная канадская певица Аврил Лавин, которая два года боролась с болезнью Лайма, появилась в популярном соцмедийном приложении TikTok. Так, исполнительница запостила короткий клип на свой хит 2002 Sk8er Boi.

В первом видео 36-летняя звезда решила показать свой культовый образ: черную одежду, черные ногти, подведенные глаза и полосатый галстук. Знаменитость, также, привлекла к ролику известного скейтбордиста Тони Хоука.

Буквально за несколько часов первый пост Аврил Лавин в TikTok собрал более двух миллионов лайков. На артистку сразу подписалось 800 тысяч пользователей Сети.

Отметим, похвастаться установлением рекорда по предпочтениям, также может еще одна популярная певица Билли Айлиш. Недавно она всколыхнула Instagram фотографиями с откровенной фотосессии. Снимки которой набрали более 20 миллионов лайков.

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