Автобус группы "Без Обмежень" в Днепре попал в ДТП: появилось видео с места происшествия
Поездка коллектива в Днепр с выступлением не прошла без неприятных инцидентов.
Гастрольный автобус украинской группы "Без Обмежень" попал в ДТП.
Неприятный инцидент произошел в Днепре, где у коллектива 12 ноября был концерт. О происшествии сообщили на YouTube-канале "Информатор Exclusive", опубликовав видео, где зафиксировано ДТП. На кадрах видно, как автобус "Без Обмежень" совершал поворот. Во время маневра транспорт зацепил авто, которое стояло в соседней полосе. Очевидно, водитель автобуса не рассчитал габариты.
ДТП произошло в Днепре на улице Староказацкой.
Сама группа пока что инцидент не комментирует. При этом известно, что у "Без Обмежень" был концерт в Днепре 12 ноября. На странице коллектива в Instagram музыканты благодарили зрителей, которые пришли насладиться их выступлением.
"Днепр! Были рады встрече! Спасибо за sold out и песни в унисон", - говорится в сообщении артистов.
Напомним, недавно рэперша alyona alyona попадала в ДТП. Виновницей аварии была именно артистка. Она признавалась, что вскоре предстанет перед судом.