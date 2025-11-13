Автобус группы "Без Обмежень" в Днепре попал в ДТП: появилось видео с места происшествия

Сергей Танчинец / © instagram.com/bezobmezhen

Гастрольный автобус украинской группы "Без Обмежень" попал в ДТП.

Неприятный инцидент произошел в Днепре, где у коллектива 12 ноября был концерт. О происшествии сообщили на YouTube-канале "Информатор Exclusive", опубликовав видео, где зафиксировано ДТП. На кадрах видно, как автобус "Без Обмежень" совершал поворот. Во время маневра транспорт зацепил авто, которое стояло в соседней полосе. Очевидно, водитель автобуса не рассчитал габариты.

ДТП произошло в Днепре на улице Староказацкой.

Сама группа пока что инцидент не комментирует. При этом известно, что у "Без Обмежень" был концерт в Днепре 12 ноября. На странице коллектива в Instagram музыканты благодарили зрителей, которые пришли насладиться их выступлением.

"Днепр! Были рады встрече! Спасибо за sold out и песни в унисон", - говорится в сообщении артистов.

Группа "Без Обмежень" выступила с концертом в Днепре / © instagram.com/bezobmezhen

Напомним, недавно рэперша alyona alyona попадала в ДТП. Виновницей аварии была именно артистка. Она признавалась, что вскоре предстанет перед судом.