Автор хита "Чи разом" KOLA выпустила новую чувственную песню о возлюбленном на войне

Певица KOLA рассказывает, что ее новая лирическая композиция "Біля серця" — это песня о любви от шепота до крика. Крика души украинских людей, которые отправляя своих любимых на фронт, остаются сильными ради своих героев.

"За эти полгода мне пришлось узнать много трогательных историй, которые я принимала близко к сердцу, но отважность и стойкость украинцев, каждый день вынужденных сталкиваться с испытаниями временем и расстоянием, меня поразили особенно", – поделилась KOLA.

В двадцать первом веке тяжело "не быть на связи", но для многих из нас это стало нормой современных реалий. Сейчас мы переживаем период информационной тишины, это не легкие времена. Певица лично почувствовала, как это ждать звонок от любимого человека, поэтому верит, что именно эта песня будет вызывать улыбку, побуждать к мечтам и обнимать тех, кто сегодня временно без любимого человека, ведь несмотря ни на что, он всегда находится возле сердца.

Напомним, ранее KOLA признавалась, что сожалеет об участии в российском концерте "Новая волна". Артистка хотела бы навсегда стереть из памяти поездку на "Новую волну" в 2016 году, организаторами которой, как известно, являются россияне.

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