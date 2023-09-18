Автор хита "Гарно так" Cheev устроил эксперимент с искусственным интеллектом в новом клипе

Участник "Голосу країни-9" Владислав Чижиков, известный как Cheev, удивил своих фанатов премьерой новой песни.

Автор хита "Гарно так" представил лирический трек и клип к нему, в котором провел "эксперимент" с искусственным интеллектом. Премьера прошла на Youtube-канале певца.

По сюжету клипа, героиня теряет мужчину, но с помощью прогрессивных технологий пытается оживить любимого виртуально и жить с ним в симуляции.

Cheev

Как рассказал Cheev, родом из Беларуси, рассказал, что когда впервые посетил Украину, был очарован местной музыкой. Поэтому решил однажды непременно создать песню на украинском. По словам артиста, трек "Де моя любов живе" погружает его во времена детства.

"Эта песня о любви на расстоянии. В тексте одновременно присутствует пессимизм – "наш сериал ждут новые сезоны, но в тонах "нуар" – и надежда пережить это расстояние так, чтобы потом легко стереть ее из памяти, словно ничего и не было. В детстве, когда я впервые приехал в Украину, впервые услышал украинскую музыку, я был настолько поражен, что решил когда-то написать собственную песню, в которой будет ощущаться дух Запада Украины и она будет звучать как классическая украинская песня вне времени и контекста", — делится артист историей возникновение песни.

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