Автор хита "Чи разом" KOLA в осенней листве тронула песней о любви

Украинская исполнительница KOLA тронула поклонников новой чувственной композицией.

На своем YouTube-канале певица представила клип к осенней песне под названием "Листопад". На видео KOLA в сером костюме и без макияжа спела о любви в куче пожелтевших опавших листьев.

Исполнительница уже сделала своей "фишкой" клипы, снятые в одном образе и одним кадром. Эта видеоработа тоже не стала исключением.

"Эта песня для меня как наслаждение, из-за ее гармонии, потому что слова были написаны мной о пережитом. Я думаю, что каждый любивший чувствовал это состояние окончания отношений, он действительно чувствуется будто в душе у тебя осень, такой знаете…приятный грусть, почему приятная, потому что мы все иногда любим поскучать", — рассказала KOLA.

Поклонникам певицы новая композиция также пришлась по душе. Среди комментаторов премьера исполнительницы также отметил реписполнитель KALUSH.

Очень душевно (KALUSH)

Очень красивый и пронзительный голос.

Красивая песня и вы поете так чувственно!

Ранее певица Jerry Heil и украинская рэп-исполнительница alyona alyona запремьерили чувственный трек с польским исполнителем.

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