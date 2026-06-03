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Автор хита "Не пьяна - влюблена" засветила 12-летнего сына и показала, как они проводят время
Звездная мама Алена Омаргалиева показала редкие кадры с ребенком от Тамерлана.
Украинская певица Алена Омаргалиева показала редкие кадры с подросшим сыном Тимуром и рассказала, как проводит с ним время в Киеве.
Артистка нечасто делится семейными моментами с участием сына, поэтому новая публикация привлекла внимание поклонников. 3 июня исполнительница продемонстрировала, как проводит день с 12-летним Тимуром. Кадрами она поделилась в Instagram Stories. На видео мама и сын вместе прогуливались по центральной части столицы. В частности, они посетили Софийскую площадь. Позже их семейный день продолжился уже за обедом.
«Проводим время вместе», — показала артистка в своих соцсетях.
Впоследствии и сам Тимур поделился кадрами из своего аккаунта. Парень показал, что после прогулки отправился с мамой в одно из заведений города. Таким образом семья использовала свободный день для совместного отдыха, который редко попадает в публичное пространство.
Напомним, Тимур является сыном Алены Омаргалиевой и певца Тамерлана, настоящее имя которого — Юрий Толоконников. Много лет супруги выступали в составе популярного дуэта TamerlanAlena, а сейчас артист сосредоточен на военной службе.
Напомним, недавно певица Алена Омаргалиева призналась, что возит в чемодане, и рассказала о курьезных ситуациях в туре.