Автор хита "Олєг" женился и рассказал о воспитании детей супруги от предыдущего брака

Шугар с женой

Украинский певец Шугар, который прославился хитами «Тьотя» и «Олєг», рассказал детали личной жизни.

Еще весной этого года артист лишился статуса холостяка. Это уже второй брак исполнителя. Его женой стала блогерша Анастасия Ковальчук. В интервью проекту "Розмова" Шугар рассказал, что это синергия и они постоянно вовлечены в жизнь друг друга, в том числе и творческую. Олег объясняет, что для него важны общие интересы и поддержка в браке. И добавляет, что большинство времени они проводят вместе из-за работы.

Шугар с женой

Также известно, что у Анастасии есть сын и дочь от предыдущего брака. Шугар признался, что они дружат и он приобщается к их воспитанию. В то же время звезда заявил, что в будущем он с возлюбленной планирует иметь еще и общих детей. Однако пока они поставили это на паузу из-за работы.

«Классно дружим. Где-то могу воспитать, провести разговоры, а где-то мы ржем, гуляем и все подряд. Они понимают, что Олег и мама поют, их знают люди, но для них это просто мы», — поделился артист.

Шугар с детьми жены

