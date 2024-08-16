Автор хита "Танцюй зі мною повільно" вместе с известной певицей довел до мурашек новой песней о любви

Автор хита "Танцюй зі мною повільно" ADAM неожиданно спел в дуэте с певицей Гелей Зозулей.

Артисты выпустили совместную песню, которая получила название "Особистий рай". Дуэт родился случайно. Артисты общались в Сети, а затем решили встретиться в реальной жизни. Они записали совместное видео для фотоблога, после чего поняли, что им комфортно работать вместе. И у Гели Зозули и ADAM зародилась идея создать дуэт. Артисты написали песню "Особистий рай". Композицию исполнители посвятили всем влюбленным, которые отправляются на поиски своей половинки, несмотря на любые препятствия.

Геля Зозуля и ADAM

"У каждого из нас свои препятствия, но на пути к любимому это все не страшно. Помню, как когда-то мой папа рассказывал, как он к маме в соседнее село ехал на велосипеде с букетом ромашек и пел песню. И это тоже испытание. Но любые экзамены судьбы будут сданы успешно, когда в сердце зажжен огонек любви. И наша песня с ADAM именно об этом", — говорит Зозуля.

В общем, артисты слаженно работали вместе. Между ними даже не возникли конфликты, когда они выбирали название для композиции. Трек "Особистий рай" – это о том состоянии, когда два человека страстно влюблены друг в друга.

"Мы дали название песне "Особистий рай", ведь это то состояние, когда два человека влюблены в друг друга, и им так хорошо вдвоем, что, где бы они ни были, в любом уголке мира — это их момент. Это время только для них двоих. Наш новый трек получился очень сказочным. Мне очень нравится, что включив его, можно себе представлять какую-то яркую историю из фантастического мультика", — говорит ADAM.

Напомним, недавно певец Панас Мирный выпустил новый трек, получивший название "Дівчино". Артист посвятил композицию певице Даше Астафьевой, которой неожиданно признался в любви.

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