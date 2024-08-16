Автор хита "Танцюй зі мною повільно" вместе с известной певицей довел до мурашек новой песней о любви

Артисты выпустили дуэтную песню.
Автор хита "Танцюй зі мною повільно" ADAM неожиданно спел в дуэте с певицей Гелей Зозулей.
Артисты выпустили совместную песню, которая получила название "Особистий рай". Дуэт родился случайно. Артисты общались в Сети, а затем решили встретиться в реальной жизни. Они записали совместное видео для фотоблога, после чего поняли, что им комфортно работать вместе. И у Гели Зозули и ADAM зародилась идея создать дуэт. Артисты написали песню "Особистий рай". Композицию исполнители посвятили всем влюбленным, которые отправляются на поиски своей половинки, несмотря на любые препятствия.
"У каждого из нас свои препятствия, но на пути к любимому это все не страшно. Помню, как когда-то мой папа рассказывал, как он к маме в соседнее село ехал на велосипеде с букетом ромашек и пел песню. И это тоже испытание. Но любые экзамены судьбы будут сданы успешно, когда в сердце зажжен огонек любви. И наша песня с ADAM именно об этом", — говорит Зозуля.
В общем, артисты слаженно работали вместе. Между ними даже не возникли конфликты, когда они выбирали название для композиции. Трек "Особистий рай" – это о том состоянии, когда два человека страстно влюблены друг в друга.
"Мы дали название песне "Особистий рай", ведь это то состояние, когда два человека влюблены в друг друга, и им так хорошо вдвоем, что, где бы они ни были, в любом уголке мира — это их момент. Это время только для них двоих. Наш новый трек получился очень сказочным. Мне очень нравится, что включив его, можно себе представлять какую-то яркую историю из фантастического мультика", — говорит ADAM.
Напомним, недавно певец Панас Мирный выпустил новый трек, получивший название "Дівчино". Артист посвятил композицию певице Даше Астафьевой, которой неожиданно признался в любви.
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