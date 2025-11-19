Автор хита "Танцюй зі мною повільно" впал в кому: жена звезды показала его и раскрыла диагноз

ADAM в коме

Реклама

Украинский певец ADAM (настоящее имя — Михаил Клименко), известный хитами «Танцюй зі мною повільно» и «Ау Ау», оказался в критическом состоянии и уже длительное время находится в больнице.

На странице в Instagram артиста его жена Александра поделилась тревожными новостями и показала фото Михаила в коме на больничной койке. По ее словам, причиной госпитализации стал туберкулезный менингит — редкое, но чрезвычайно опасное заболевание, поражающее мозговые оболочки. ADAM уже два месяца проходит интенсивное лечение и некоторое время находился в реанимации. Состояние певца, как отмечает Александра, остается крайне тяжелым.

ADAM в коме

Также в посте жена открыто обратилась к подписчикам с просьбой поддержать артиста молитвой и финансовой помощью, ведь лечение является чрезвычайно дорогим. Александра оставила реквизиты на Instagram-странице артиста.

Реклама

«Миша Клименко (Adam) уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью — туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь за него. Один день лечения обходится в более чем 25 тыс. грн. Если есть возможность поддержать нас финансово, будем вам очень благодарны. Молитесь, пожалуйста, Богу за Мишу», — говорится в заметке на официальной странице ADAM.

Напомним, недавно певец Олег Собчук из группы «Скай» также был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Через некоторое время он вышел на связь и рассказал о самочувствии.