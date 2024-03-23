Автор хита "Ванька-встанька" удивила зажигательным украинско-французским треком

Звезда сериала "Школа", украинская певица и блогер Маша Кондратенко порадовала фанов выпуском свежей композиции.

Артистка решила поэкспериментировать над своим творчеством и на этот раз выпустила трек в не слишком присущем ей стиле. Кондратенко представила песню на украинско-французском языке под названием un deux trois. Трек полон вайбом прогулки по Парижу и яркой и легкой энергетикой.

"В этой работе я хотела соединить свою любовь к французскому языку и культуре и родному украинскому. Здесь я раскрываю себя с новой стороны, знакомлю вас с тем, что мне нравится, ведь всю жизнь мечтаю о Франции", — призналась Кондратенко.

Как призналась исполнительница, в этой песне она воспевает состояние, когда "и хочется, и колется":

"Идешь по городу. То начинаешь танцевать, потом расстраиваешься, ведь он не пишет. Эта история обречена на провал. Но ощущения окрыляют, придают жизни яркости и перца", — прокомментировала работу певица.

Отметим, что Маша Кондратенко – артистка новой волны украинской музыки. Автор и исполнительница песен "Ванька-встанька", "вогник вогник", "хто це така", "на горі".

Напомним, что на днях премьерой новой композиции поклонников порадовала группа "Океан Эльзы". Коллектив представил англоязычную песню Voices Are Rising, которая вошла в первую пластинку "ОЭ" на английском языке.

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