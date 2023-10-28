Автор хита "Ванька-встанька" в новом клипе снялась топлесс и показала своих родителей

Звезда сериала "Школа", певица Маша Кондратенко, известная своими ироническими треками, выпустила новый трек "На горі".

Вместе с композицией прошла премьера стильного клипа к нему. Режиссером видео выступила Юлия Литинская. В нем Кондратенко предстает в контрастных, иногда довольно откровенных образах. В частности, Маша примеряла жакет на голое тело и предстала в боди с высокими вырезами.

Тем не менее, не обошлось и без традиционных ценностей – так, в съемках клипа приняли участие родители Маши Кондратенко. Появление папы и мамы в видео отражает, насколько сильно объединились все украинские семьи во время полномасштабного вторжения.

"Это первое такое наше соединение на съемочной площадке. В последний раз мы с родителями вместе выступали, когда я была в первом классе на конкурсе "Мама, папа, я – украинская семья". И сейчас у меня были именно такие ощущения, будто бы мне снова 6 лет. Это очень нас объединило", – прокомментировала работу артистка.

В общем, клип наполнен символизмом, открывающим каждому пространство для фантазии. В частности, фирменные мусорные пакеты (с "соседями" по кусочкам) тоже на месте.

К слову, новую песню и все хиты Маши Кондратенко поклонники смогут услышать вживую уже в ноябре – артистка отправляется в первый сольный тур под названием "Що таке?".

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