Автор хита "Ванька-встанька" выпустила новый зажигательный трек, в клипе к которому предстала без нижнего белья

Звезда сериала "Школа", певица Маша Кондратенко вслед за своим нашумевшим хитом "Ванька-встанька" порадовала поклонников не менее зажигательной музыкальной новинкой.

Артистка представила композицию "Люлі-люлі" и яркое ироническое видео к ней. По словам Кондратенко, новая песня в первую очередь направлена на поднятие боевого духа наших людей, и подчеркивает необходимость преодолевать барьеры и неустанно идти своим путем только вперед.

Также в видео Кондратенко использовала самоиронию в качестве инструмента в преодолении негатива. В клипе мы видим Машу, которую готовят и гримируют для выступления на огромной сцене, оказывающейся неожиданно пустой, без зрителей, посреди публичного парка.

Проходящие мимо пешеходы, которых сыграли популярные блогеры, удивленно наблюдают за эксцентричной артисткой, когда она поет для себя самой. Однако, в конце видео они все присоединяются к Маше, намекая, что всегда найдутся люди, кому нравится то, что ты делаешь.

В конце видео, отдельной вишенкой на торте, есть карикатура на сборный образ музыкально-диванного критика, деятельность которого направлена только на разрушение и демотивацию. Но, наконец, становится понятно, что этот критик, по сути, фанат Маши.

"В этом клипе я высмеиваю образ человека, которому нечем заняться и дает себе право осуждать проявление творчества кого-либо. Потому что так не должно быть. Мы все должны думать о нашем ментальном состоянии сейчас и объединяться, а не делать все наоборот", – прокомментировала Маша.

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