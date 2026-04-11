Автор хита You're beautiful после появления в шапке с гербом РФ "переобулся" и снова нарвался на хейт

Артиста упрекнули за попытку усидеть на двух стульях.

Валерия Сулима
Джеймс Блант / © Associated Press

Английский певец и музыкант Джеймс Блант, который прославился благодаря хитам You're beautiful и Goodbye My Lover, после появления в шапке с гербом России решил "переобуться".

В своем Instagram исполнитель опубликовал новую фотографию. На снимке певец позировал в шапке, на которой на синем фоне был изображен герб Украины - Тризуб. В подписи к фото Джеймс Блант не был многословным. Он лишь отметил, что "получил новую шапку".

Все бы ничего, но еще в середине марта Джеймс Блант не стыдился позировать в головном уборе, на котором красовался герб страны-агрессора России. Конечно же, такой поступок тогда очень сильно возмутил украинцев, поскольку РФ ведет на территории Украины ужасную войну. Тогда артисту в комментариях указали на это.

Новое фото Джеймса Бланта в шапке с украинским гербом тоже не охотно оценили. Артиста упрекнули за попытку усидеть на двух стульях, мол, необходимо определиться с позицией.

  • Это не смешная игра с шапками - это самая большая война в Европе. Может, вы хотите побывать в Украине и понять, что это за жизнь?

  • Надо выбрать одну сторону. Сидеть на двух стульях - не работает.

  • Кажется, что ты сейчас пытаешься всем угодить.

Сам Джеймс Блант воздержался от комментариев. Хоть шапку с российским гербом он сменил на украинский Тризуб, однако своей четкой позиции он так и не обозначил, что и вызвало возмущение.

Следующая публикация

