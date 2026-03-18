Автор хита You're beautiful разозлил появлением в шапке с гербом РФ: украинские звезды поставили его на место

Джеймс Блант

Реклама

Английский певец и музыкант Джеймс Блант, который известен по хитам You're beautiful и Goodbye My Lover, разозлил появлением в шапке с гербом России.

Исполнитель в своем Threads опубликовал свежее фото. На снимке артист позировал на фоне заснеженных гор в кофточке, меховой жилетке и шапке. Все бы ничего, но головной убор музыканта украшал герб страны-агрессора России. Объяснять свой выбор или хотя бы комментировать фото Джеймс Блант не стал.

Тем временем украинские знаменитости не сдерживались и отреагировали на новую фотографию артиста. В комментариях его упрекнули за толерирование страны-агрессора. Певец Артем Пивоваров переделал строки хита Джеймса Бланта: "You look so cringe, it's true...", что в переводе "Ты выглядишь кринжово, и это правда".

Реклама

Пост Джеймса Бланта в Threads

Артист Коля Серга посоветовал немедленно избавиться от этого головного убора: "Чувак, прекрати делать это дерьмо. Сними это, растопчи, смой в унитаз. И мой голову - и снаружи, и внутри".

Певец Миша Крупин не был многословным, а лишь отметил: "Моральный урод".

Отметим, Джеймс Блант - английский музыкант и певец. Самые известные его хиты You're beautiful и Goodbye My Lover. Что интересно, музыкант тесно связан с военным делом. Джеймс Блант был разведчиком в кавалерийском полку Британской армии, а также служил под руководством НАТО в период войны в Косово 1999 года. Кстати, тогда РФ выступала союзником Сербии. Страна-агрессор пыталась противодействовать НАТО.

Напомним, недавно американский актер и музыкант Джаред Лето отметился скандальным поступком. Звезда Голливуда собирается запустить свой бренд в России.