Автор хитов Поляковой и Лободы раскрыла, за сколько продает им песни и какие условия имеет: "Нет скидок"

Украинская певица и сонграйтерка Bazhana рассказала детали сотрудничества с топовыми звездами.

Так, артистка за плечами имеет немало хитов, которые создала для Лободы, Могилевской, Поляковой и других. В проекте «Наодинці з Гламуром» сонграйтерка рассказала, что с Олей ее связывает еще и дружба. Тем не менее, Bazhana говорит, что это не влияет на их сотрудничество и цену создания хита. И главное правило, которым они руководствуются — хит должен подойти исполнительнице по чувствам.

«О деньгах у нас свои отношения с Олей. Они фиксированы много лет. У нас нет скидок. Здесь мы подруги, а там — бизнес-партнеры. У нас это четко разделено», — отметила сонграйтер в разговоре с Анной Севастьяновой.

Точный размер гонораров за написание треков Bazhana раскрывать не стала. Но очертила свои заработки материальными вещами и намекнула, что речь идет о кругленьких цифрах. Более того, до войны певица говорит, что ее заработки достигали еще больших масштабов.

«Это все про ощущения. Бывает, что песня, написанная для одной артистки, подходит другой. Максимальная сумма — хорошая качественная сумочка очень дорогая. Но до войны были песни, которые могли так стоить, как однокомнатная квартира», — откровенно призналась Bazhana.

