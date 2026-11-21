Евгений Синельников / © instagram.com/synelnykov_yevgen

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Украинский телеведущий и режиссер Евгений Синельников растрогал фото с женой Наталией и их крошечной дочерью.

Семейным фото знаменитость поделился не просто так, а по случаю важного праздника. Дело в том, что 21 ноября дочь супругов празднует свой первый день рождения. Марии исполняется годик. Евгений Синельников оставил ей публичные поздравления в Instagram.

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Режиссер опубликовал семейное фото с женой и дочерью. Кадр был сделан во дворе дома семейства, что расположен в Буче и который был отремонтирован после деоккупации. На фотографии режиссер вместе с женой сидел на покрывале и играл с дочерью, лицо которой родители пока что скрывают.

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«Синельникова Мария Евгеньевна. Год. Любим. Твои родители», — подписал снимок ведущий.

Евгений Синельников с женой и дочерью / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Отметим, Евгений и Наталья Синельниковы поженились в августе 2022 года. Уже в ноябре 2025-го у супругов родилась общая дочь Мария. От первого брака у режиссера есть также сын Алексей.

Напомним, недавно и сам Евгений Синельников праздновал день рождения. Режиссеру исполнилось 45 лет. По случаю праздника жена ведущего показала его с крохотной дочкой на руках.

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