Автор "Орла и Решки" рассекретил, как на шоу на самом деле работает золотая карта

Создатель и ведущий шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников раскрыл главный секрет проекта.

В частности, по условиям программы один ведущий получает 100 долларов, на которые должен прожить уик-энд, а другой – золотую карту, благодаря которой может использовать средства безлимитно. Однако, как оказалось, создатели шоу все же пробовали экономить. Как рассказал Синельников для "Люкс ФМ", когда арендовали роскошный гостиничный номер, ведущий там жил только день. Остальные съемочные дни команда находилась в одной гостинице, которая была значительно скромнее.

"С золотой картой в классном отеле ты спишь одну ночь, а съемки — трое суток. То есть ты приехал, переночевал, вы отснялись. У тебя пять ночевок и только одна с золотой картой, или в хостеле. То есть все равно вся группа собирается в одной гостинице, все равно у всех есть эта гостиница. Но если я выиграл пятизвездочный отель, то эта ночь у меня будет там", — прокомментировал автор шоу.

Евгений Синельников и Андрей Бедняков

Также Евгений Синельников рассказал и о заработках. По его словам, у них не было гонораров, а все получали фиксированную заработную плату. Правда, он не стал раскрывать конкретные суммы, ведь это коммерческая тайна. А вот уже в конце года, когда фирма получала доход, они уже делили его согласно процентной ставке.

"У нас была заработная плата. Она не была очень большой. Не буду рассказывать, потому что это все равно коммерческая тайна. Ее не меняли, пять программ ты снял или одну. Мы все работали за заработную плату. И уже в конце года, если фирма зарабатывала, то мы, согласно нашей процентной ставке, уже дерибаним. Такого, чтобы гонорар прыгал, не было", — поделился Синельников.

Напомним, недавно Евгений Синельников стал участником шоу "Я люблю Украину". В ходе съемки проекта ведущий рассказал о дружбе с композитором Евгением Филатовым.

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