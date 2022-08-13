Автор "Орла и Решки" Синельников отгулял свадьбу в доме в Буче, который разрушили оккупанты

Создатель и ведущий шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников женился во второй раз.
Ведущий шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников распрощался с холостяцкой жизнью.
Так, режиссер второй раз женился. Его избранницей стала продюсер в компании BADOEVTEAM, соучредитель рекламного агентства BADOEV ID Наталья Клипа.
Праздник влюбленные решили отыграть в месте, которое стало для них символическим. Близких друзей и родственников Синельников и Клипа собрали в своем доме в Буче, в котором в начале войны скрывались с семьей от российских войск. После себя оккупанты разбили часть дома.
На торжественной церемонии присутствовал и звездный друг пары, режиссер Алан Бадоев, показавший несколько кадров со свадьбы в сторис своей страницы в Instagram:
"Именно в этом доме мои дорогие друзья прятались в первые дни войны. Две недели в подвале… Любовь победит все. Верю в вас, люблю и знаю, что это на всю жизнь. Вы есть друг у друга", — написал Бадоев.
Отметим, что сделал предложение Евгений Синельников своей избраннице в конце марта в Гостомеле. Синельников это сделал прямо под вражескими обстрелами, ведь понимал, что другого раза может и не быть.
Отметим, что Синельников ранее уже был женат. От первого брака он воспитывает сына. Также у новоиспеченной жены Синельникова есть двое детей.
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