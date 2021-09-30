Ажиотаж на концерт Måneskin в Киеве: украинцы менее чем за час разобрали почти все билеты

Ажиотаж на концерт Måneskin в Киеве: украинцы менее чем за час разобрали почти все билеты

Из-за большого количества запросов, сайт продажи билетов "лег".

На днях стало известно, что с концертом в Украину едут итальянские рокеры, победители "Евровидения-2021" — группа Måneskin.

Они выступят 7 марта в 2022 году в киевском клубе Stereo Plaza. Сегодня в продаже появились билеты на выступление. Их стоимость стартовала от 1299 гривен. Впрочем, и-за безумного количества желающих приобрести, сайт Consert.ua сразу просто "лег", а покупателей направили в очередь.

Впоследствии самый дешевый билет стоил 1699 грн, а самый дорогой — 4499.

Редакция сайта ТСН.ua также попыталась приобрести билет и оказалась почти семитысячным покупателем. Через 20 минут в очереди оказалось, что билетов в первой и второй фан-зоне уже нет.

Билеты на концерт Måneskin в Киеве / concert.ua

Выбрать билет в VIP-фан-зоне также не удалось.

Билеты на концерт Måneskin в Киеве / concert.ua

Между тем, на одном из сайтов объявлений билеты в фан-зону продают за 5000 грн.

Билеты на концерт Måneskin в Киеве / OLX

Напомним, Maneskin в России устроили скандал: разозлили Собчак и подставили MARUV. Коллектив наделал шума в Москве.

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