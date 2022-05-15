"Азовсталь" и риск дисквалификации с "Евровидения": о чем говорил Kalush Orchestra после победы в конкурсе

"Азовсталь" и риск дисквалификации с "Евровидения": о чем говорил Kalush Orchestra после победы в конкурсе

Победитель "Евровидения-2022", украинская группа Kalush Orchestra дала первую пресс-конференцию после завершения гранд-финала.

Редакция сайта ТСН.ua собрала главные положения, о чем говорил фронтмен коллектива Олег Псюк. В частности, рэпер ответил на вопросы журналистов о войне в Украине, "Азовстале" и победе.

Сперва Псюк выразил благодарность всем, кто голосовал за Kalush Orchestra, отметив, что этот год очень важен и любая победа во всех аспектах – особенно.

Также Псюк ответил на вопрос, не думал ли о том, что за Украину голосовали не из-за песни, а именно из-за войны.

"Все знают, что довольно долго мы были на 1 месте, но до начала войны мы были на 5 месте. Это свидетельствует о том, что наша песня нравится людям. И чем больше было слышно об Украине — тем больше слушали песню. Мне было очень приятно, когда я слышал ее в разных странах. Песня таки понравилась европейцам. Большая благодарность каждому, кто за нее проголосовал", – отметил Олег.

Также фронтмен группы отметил, что поскольку украинская культура тоже под угрозой, то нужно показать, что она есть, что она жива, а украинская музыка имеет очень красивый почерк.

Ответил Олег Псюк и на вопрос, общался ли с президентом Украины Владимиром Зеленским: "У меня пока не было возможности пообщаться с президентом лично. Вы знаете, какая у нас ситуация в Украине, и точно он очень занят сейчас. Я думаю, в следующем году Украина с радостью примет "Евровидение" — в целостной, отстроенной и счастливой Украине".

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Также исполнитель выразил благодарность Польше за то, что она "поддерживает Украину во всех аспектах".

В финале "Евровидения" Kalush Orchestra получил 631 балл – от жюри 192 и в результате голосования зрителей из стран-участниц 439. Журналисты поинтересовались, почему, по мнению рэпера, такая разница в голосовании жюри и зрителей.

"Это такой конкурс, когда нужно себя показать через экран. Жюри же также через экран оценивали. Я видел многих конкурсантов, и себя тоже, вживую и в экране — оно не совпадает. Кто-то себя лучше передает через экран, а кто-то вживую. Поэтому, нам нужно еще поработать над тем, как подавать себя через экран", – ответил артист.

После выступления в финале Олег Псюк призвал мир спасти "Азовсталь". Это было довольно рискованно, учитывая жесткие правила конкурса. Впрочем, группа рискнула для того, чтобы на весь мир сказать, что украинские защитники и гражданские люди, находящиеся на территории завода, нуждаются в помощи.

Иностранный журналист поинтересовался, почему он это сказал, и спросили, как можно помочь.

"Это большая беда нашей страны, более тысячи человек окружили со всех сторон и они не могут никак выйти. Поэтому мы просим страны приобщиться, чтобы помочь людям выйти. Об этом нужно говорить, писать. Сейчас здесь много прессы, если каждый из вас об этом напишет, то точно, я думаю, нам поможет. Стучать к власти вашей страны… Просим всех обратить внимание на это, это очень важно", – подчеркнул исполнитель.

Рассказал фронтмен Kalush Orchestra и о сложностях при подготовке к конкурсу. Так, он отметил, что больше всего стресса пережили музыканты из-за того, что не могли долгое время встретиться из-за войны и отрепетировать номер. Так, артисты проводили репетиции онлайн.

Кроме того, Псюк признался, кто у него был среди фаворитов из конкурентов. Больше всего Олегу понравились песня конкурсантов из Италии, Великобритании, Польши и Молдовы.

Напомним, в Турине завершился грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2022". В нем безоговорочную победу, с большим отрывом от конкурентов, одержал представитель от Украины, группа Kalush Orchestra. Смотрите, как прошел вечер в фото.

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