Бабкина, Горбачева, Матвиенко: украинские звезды, которые смогли простить измены любимого

Несмотря на все, они сумели сохранить брак.

Жизнь звезд иногда кажется всегда счастливой и беззаботной.

Но, несмотря на красивую картинку, артисты также часто сталкиваются с проблемами и, нередко, в личной жизни. В частности, это измены любимых. Чаще, узнав об этом, браку наступает конец. Впрочем, некоторые знаменитости смогли сохранить семью.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об украинских артистах, которые простили измены своей второй половинки.

Снежана Бабкина

Жена украинского певца Сергея Бабкина, актриса и директор звезды — Снежана — нашла в себе силы простить измены любимого с более сотней женщин.

Сергей и Снежана Бабкиной / instagram.com/snezhana_babkina

История супругов ошеломила всю страну. После распада группы 5'Nizza, когда артист начал сольную карьеру, у него был ритуал — концерт, после него алкоголь, а потом секс. Бабкин обращался к проституткам и за секс тогда платил от 50 до 500 долларов в час. Интересно, что Снежана не застукала избранника с другой женщиной, ей приснился сон. Исполнитель признался во всем, вымаливал прощение у любимой на коленях в слезах. Впрочем, женщина собрала чемоданы и решила от него уйти. Помирилась пара благодаря "мистической существу". "Я чувствую, что за мной стоит что-то и в такой же позе, но без тряпки в руках. И так по-злому говорит:" Что вы делаете, что вы делаете, что вы творите?" - рассказывала жена певца. Снежана Бабкина все же смогла простить измену. Впрочем, Сергей признался, что даже через семь лет он все еще чувствует обиду жены.

Сергей и Снежана Бабкиной / instagram.com/snezhana_babkina

Пара в браке 12 лет и воспитывает двух общих детей, а также сына актрисы от предыдущих отношений. Музыкант не жалеет о том, что они со Снежаной вынесли свое личное на люди. По словам Сергея, он кардинально изменил жизнь и это его бесценный опыт, о котором он может смело говорить.

Ольга Горбачева

Подвергались испытанию и отношения звездной четы Ольги Горбачевой и Юрия Никитина.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / instagram.com/gorbachovaolga

Однажды певица и продюсер расстались на два года из-за измены Никитина, который попытался встречаться с другой девушкой. Тот период артистка переживала очень сложно, говорили, что Горбачева даже думала покончить с собой. Впрочем, роман продюсера с другой завершился и он понял, что ему нужна именно Оля. Знаменитость смогла забыть обиду, пара снова начала встречаться. Вскоре у звезд, которые воспитывали дочь Полину, родилась еще одна девочка, которую назвали Серафимой. А в 2016-м влюбленные снова поженились и счастливы в браке.

Нина Матвиенко

Пришлось пережить измену мужа и народной артистке Украины Нине Матвиенко.

Нина Матвиенко и Петр Гончар / instagram.com/tonya_matvienko

Певица рассказывала, что за 50 лет брака с художником Петром Гончаром, любимый все же вскочил в гречку. Когда звезда узнала о неверности любимого, то поняла, что контролировать мужа нет смысла. Нина Митрофановна поставила ультиматум, что если измены повторятся, она его выгонит из дома.

К счастью, Матвиенко и Гончару удалось спасти брак. Супруги родили троих детей — известную певицу Тоню, и двух сыновей Ивана и Андрея.

Саша Таб

В этом случае изменяла не жена солиста группы "Сальто назад", а он ей.

Саша Таб с женой / instagram.com/sasha.tab.office

Участник "Голоса страны" Саша Таб свое время признавался программе "ЖВЛ" в неверности возлюбленной. Впрочем, артисту хватило силы воли взяться за голову, а жене — хватило духа простить любимого. Также знаменитость завязал с наркотиками. Вернуться к нормальной жизни ему помогло рождения младшей дочери Кайи.

Впрочем, были и такие звезды, которые, хотя и смогли простить измены второй половинки, но, в результате, отношения спасти не удалось. К примеру, певец Александр Пономарев. В ноябре в прошлом году исполнитель впервые признался, что именно стало причиной развода с продюсером Еленой Мозговой.

Елена Мозговая и Александр Пономарев / Aram Bartholl - Blog

Как он рассказал в программе "Звездный путь", через 10 лет отношений с Мозговой он узнал, что она ему изменяла. Артист нашел силы простили любимую, впрочем, впоследствии история повторилась и он ушел от Елены.

Закрывала глаза на измены первого мужа, продюсера Юрия Квеленкова и артистка Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская / instagram.com/buzhynska

"Он сам гулял, изменял, а меня закрывал. Но я даже никогда в сторону ни посмотрела и мы прожили восемь лет брака. И я никогда ему не изменила и мне было очень больно с ним жить", — рассказывала певица в программе "Жизнь известных людей".

Звезда также шокировала, что в 19-летнем возрасте сделала принудительный аборт. На этом настоял именно Квеленков. Сейчас знаменитость счастлива в браке с бизнесменом Димитаром Стойчевым, от которого родила двойняшек Катю и Диму. Также у Екатерины есть старшая дочь Елена от Квеленкова.

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