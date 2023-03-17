Бабкина, Кудрявцева, Манучаров и другие: Латвия запретила въезд артистам-путинистам

Российских артистов, поддержавших геноцид украинцев и войну, не хотят принимать в европейских странах.

Правительство Латвии приняло решение внести в список "нежелательных лиц" еще 35 граждан РФ, поддержавших политику Путина. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел Латвии.

Так, в "черный список" попали: телеведущие Лера Кудрявцева и Юлия Барановская, певица Надежда Бабкина, шоумен Вячеслав Манучаров, певцы SHAMAN (Ярослав Дронов), Александр Маршал и Аким Апачев (Гасанов), а также актеры Полина Агурева, Стас Старовойтов и Кирилл Кузнецов. Также санкциям подверглись эксполитики и журналисты.

Лера Кудрявцева / Фото: instagram.com/leratv

Надежда Бабкина / Фото: instagram.com/ngbabkina

"Латвия самым решительным образом осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится уже больше года и в которой ежедневно гибнут украинские мирные жители и военнослужащие из-за жестоких действий российских вооруженных сил. Поддержка зверств, совершаемых кремлевским режимом, означает соучастие в совершенных преступлениях, поэтому въезд таких лиц в Латвию запрещен.", — говорится в заявлении латвийского правительства.

Отметим, что уже не первый раз Латвия вносит в список "нежелательных лиц" граждан России. Ранее въезд был запрещен Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну, Сергею Безрукову и другим артистам-путинистам.

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