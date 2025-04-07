Бабушка Анны Тринчер раскритиковала 23-летнюю внучку: "Была милым, хорошим ребенком"

Анна Тринчер с бабушкой / © instagram.com/annatrincher_official

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Бабушка украинской певицы Анны Тринчер — Елена — раскритиковала внучку.

Родной человек артистки объяснил, что ему не нравится в ее поступках. На проекте "Тур зірками" бабушка Тринчер признается, что против того, чтобы ее внучка показывала слишком откровенные фото. Кроме того, Елена не слишком одобрительно реагирует на то, что Анна меняет что-то в своем внешнем виде. По мнению бабушки артистки, так она теряет индивидуальность.

“Мне очень не нравится, когда она показывает себя очень откровенно, мне кажется, это плохо. У меня всегда болит сердце, потому что она теряет свою индивидуальность (когда что-то меняет в себе — прим. ред.). Была же милым, хорошим ребенком”, — призналась бабушка певицы.

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Анна Тринчер с бабушкой / © instagram.com/annatrincher_official

Тем не менее, родной человек Анны Тринчер положительно относится к тому, что она увеличил грудь. Бабушка исполнительницы считает, что бюст ее украшает. А вот увеличенные губы Елена не оценила.

“Но грудь — это совсем другое. Девушку украшает этот элемент. Грудь нужна, а губы мне не нравятся”, — отметила бабушка исполнительницы.

Напомним, недавно Анна Тринчер выпустила новую песню “Зірочка палай”. Артистка уже раскрыла скрытые смыслы композиции.