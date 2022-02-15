Бацман призналась, как рабочие отношения с руководителем Гордоном переросли в любовь

Телеведущая вспомнила историю знакомства с мужем.

Известная телеведущая Алеся Бацман вспомнила историю знакомства со своим мужем, журналистом Дмитрием Гордоном.

На первом курсе обучения в университете Бацман начала работать в нескольких СМИ. Впрочем, этого ей оказалось мало, и молодая журналистка решила ездить в Киев на интервью. Но с первого же раза ей предложили сразу три вакансии. Алеся выбрала должность редактора в программе Савика Шустера и внештатной корреспонденткой в газете Дмитрия Гордона. Об этом говорится в программе ЖВЛ.

Олеся Бацман в студенческие годы / instagram.com/alesiabatsman

"Я пришла делать интервью, он мне очень понравился, сразу видно неординарную личность. Он настолько обо всех переживает и заботиться. Если у кого-то плохое настроение, он обязательно подойдет и спросит. Он очень внимательный человек. Он очень щедрый и раздает все, чем он может поделиться", – рассказала Алеся.

Олеся Бацман и Дмитрий Гордон / скриншот с видео

Позже она стала еще и корреспондентом в газете "Зеркало недели". Но главной ее работой была "Свобода слова" с Шустером. Шесть лет Алеся была частью команды Шустера, но в конце концов ушла, потому что хотела развивать свой проект. По словам Бацман, Савик ее поддержал в этом решении, а сейчас они близкие друзья. Тогда же Олесю поддержал и Дмитрий Гордон – именно в тот период их рабочие отношения переросли в романтические.

"Когда наши отношения начались, и он и я - были свободными людьми. Мы очень хорошо уже друг друга знали, плюс я не верю в любовь с первого взгляда, любовь – это такое всеобъемлющее чувство, которого ты можешь достичь - только зная человека. Мы до этого реально работали вместе, видели друг друга в разных ситуациях. Мне настолько Дима был комфортным, как руководитель, что я вообще не хотела ничего менять", – призналась журналистка.

Дмитрий Гордон и Олеся Бацман / instagram.com/gordondmytro

Шаги навстречу делал именно Дмитрий. Супруги не любят говорить о личном, но Алеся не скрывает – ее муж романтик, а ссор у них вообще не бывает. Даже если не всегда соглашаются с мнением друг друга.

"Ты долго без человека не можешь, если час или два не видишь, то надо или позвонить, или написать и спросить, что же нового – тебе это важно. Мы часто обсуждая какие-то вещи дискутируем и наверное одна из составляющих, почему нам интересно, потому что у меня и у Димы могут быть разные точки зрения на одну ситуацию", – отметила она.

Пара воспитывает троих общих дочерей. Алеся призналась – семья для нее самое главное и ценное достояние. Впрочем, так она не всегда думала. До того как у нее появилась семья, Бацман считала, что самое главное в жизни – карьера.

"Но приоритеты конечно поменялись. Сейчас, оборачиваясь назад, я могу проанализировать и сказать, как было. Вот тогда на каком-то этапе – это выглядело, как главный приоритет – построение карьеры. А потом появился Дима, мы создали семью, появились дети", – поделилась знаменитость.

С детьми Дмитрия от предыдущего брака у Бацман отличные отношения, а самый старший Ростислав даже живет и работает вместе с ними. Алеся в семье – ответственная за режим и дисциплину.

Дети Дмитрия Гордона / instagram.com/alesiabatsman

"Мне приходится давать строгость, мне приходится давать правила игры, потому что папа просто их любит. Папа все, что угодно, они могут попросить, что хочешь, он может пообещать. Приходят говорят: "Папа, там такая шоколадка в холодильнике, можно я съем? Я тебя так люблю". Папа: "Конечно, можно!" — рассказала Алеся.

О муже она говорит: слишком добр и щедр. А еще – трудоголик с крутым чувством юмора.

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