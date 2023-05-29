Бадоев о молчании экс-жены Жанны Бадоевой о войне в Украине: "Нам есть что сказать и показать"

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев прокомментировал молчание своей экс-жены, ведущей Жанны Бадоевой, о российском вторжении в Украину.

По словам знаменитости, его бывшей избраннице действительно есть что показать и сказать. Однако сейчас не время устраивать разборки.

Также Алан прокомментировал и то, что в январе этого года СНБО ввел санкции против Жанны Бадоевой. Режиссер говорит, что Жанна не должна была оказаться в подсанкционных списках. Однако это доказывать Бадоева, если захочет, будет после окончания войны.

Жанна Бадоева / Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

"Я говорил с самого начала, что сейчас не время сраться. Жанну я как любил, так и люблю. Она мать моего ребенка, а для меня это святое. Когда закончится война, пойдем и разберем эти списки (санкционные списки от СНБО – прим. ред.), и кое-что объясним. Но это будет только, если Жанна захочет. Если она там сейчас есть в списках, мы соглашаемся. Пусть так и будет, но нам есть что сказать и что показать тоже. Когда придет время высказаться и что-то показать, Жанна с мужем это сделает. Но это не сейчас, и я не имею права это делать", — рассказал Бадоев в интервью Рамине Эсхакзай.

Режиссер также рассказал, как на войну в Украине отреагировали его дети Лола и Борис. По словам Бадоева, сын и дочь очень сильно переживали за него, постоянно были на связи и поддерживали его.

Алан Бадоев с дочерью / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Это такая тяжелая для меня вещь, потому что вообще-то я всегда привык быть для детей таким бодрым папой и защитником. А тут и Боря, и Лола звонили каждый вечер и просто со мной часами разговаривали. Они были очень напуганы. Они за меня очень боялись. Но дети меня очень поддерживали. Мы все это пережили и спасли климат между собой", — добавил режиссер.

Отметим, у Жанны и Алана в браке родилась совместная дочь Лола. Сына Бориса Бадоева родила от первого мужа. Алан усыновил мальчика.

Жанна Бадоева с дочерью / Фото: instagram.com/janna_badoeva

Напомним, когда в Украине началась полномасштабная война Жанна Бадоева опубликовала лишь один пост, где конкретно ничего не указывала. Только говорила, что "это должно немедленно прекратиться". Однако после этого Бадоева выбрала молчание. Хотя ведущая и живет в Италии, однако продолжила работать в РФ. В частности, в сентябре 2022 года возобновила съемки шоу в России. Также Жанна рекламирует в фотоблоге российские товары. В январе этого года СНБО ввел санкции против Бадоевой.

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