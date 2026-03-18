Светлана Захарова / © Associated Press

Российская балерина Светлана Захарова, которая является сторонницей кремлевского диктатора путина, попала под отмену в Италии.

В Риме начинается танцевальный гала-концерт Les Etoiles. На мероприятии должна была выступать и россиянка Светлана Захарова. Однако этого не произойдет. Организаторы мероприятия исключили российскую балерину из концертной программы. Они объяснили свое решение тем, что "получили институциональные сообщения, которые подчеркнули символическую ответственность культурных учреждений в нынешнем контексте", пишет Reuters.

Также организаторы добавили, что хоть и пытаются наладить связи через искусство, однако не желают, чтобы гала-концерт "неправильно поняли или злоупотребляли им".

Отметим, Светлана Захарова не впервые сталкивается с отменой в Италии. В январе этого года скандальная балерина должна была выступить в театре Maggio Musicale Fiorentino, что во Флоренции. Однако украинских активистов это очень возмутило, поскольку Захарова поддерживает войну в Украине. В конце концов, они добились того, чтобы ее номер отменили.

К слову, хоть Светлана Захарова и является уроженкой Луцка и получила образование именно в Украине, однако карьеру она построила в России. Балерина не стыдилась демонстрировать свои политические взгляды. Она входила в партию "Единая Россия", поддерживала захватническую политику путина, аннексию Крыма и войну в Украине. Наконец, с 2023 года балерина находится под санкциями СНБО из-за антиукраинской позиции.