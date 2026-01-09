Балерина-путинистка Светлана Захарова в Италии поплатилась за поддержку войны в Украине

Светлана Захарова / © Associated Press

Реклама

Российская балерина Светлана Захарова, которая хоть и является уроженкой Луцка, но яро поддерживает политику кремлевского диктатора путина, в Италии поплатилась за свою позицию.

Скандальная танцовщица собиралась выступить в театре Maggio Musicale Fiorentino, что во Флоренции. Однако украинских активистов, в частности Communities Army Of Ukraine, возмутило это, поскольку балерина открыто поддерживает войну в Украине. Поэтому, они вместе с дипломатами добились отмены выступления Светланы Захаровой.

Светлана Захарова / © Associated Press

Активисты написали письма руководству театра, городской администрации Флоренции, Министерству культуры Италии. Также были обращения и к итальянским политикам, некоторые из которых поддержали эту инициативу. Активисты отмечали неприемлемость выступлений тех артистов, которые поддерживают путинский режим и военную агрессию против Украины.

Реклама

Наконец, выступление Светланы Захаровой таки отменили, о чем говорится на официальном сайте театра Maggio Musicale Fiorentino. Кстати, также под запрет попал и муж балерины - скрипач Вадим Репин. Его выступление тоже отменили.

Выступление Светланы Захаровой и Вадима Репина в Италии отменили

Отметим, Светлана Захарова является уроженкой Луцка. Она получила образование в Киевском хореографическом училище, после чего перебралась в Россию, где и осталась. Кроме балетной карьеры Светлана также развивала политическую. Она публично поддержала аннексию Крыма и войну на востоке Украины, а затем и полномасштабную. С января 2023 года Захарова находится под санкциями от СНБО за антиукраинскую деятельность.

Напомним, недавно звезда "Евровидения-2024", ирландская певица Bambie Thug возмутила украинцев. Исполнительница выдала циничное заявление о концерте в России.