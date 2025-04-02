Балерина Шишпор призналась, в каких отношениях с экс-избранником-футболистом Бущаном и где сейчас их дочь

Кристина Шишпор с дочерью / © instagram.com/shyshpor_official

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Народная артистка Украины, прима-балерина Кристина Шишпор поделилась подробностями личной жизни.

Так, артистка сейчас воспитывает 10-летнюю дочь Юлию от предыдущих отношений с популярным футболистом сборной Украины Георгием Бущаном. Кристина в интервью на YouTube-канале Марички Падалко поделилась, что шесть лет назад они разошлись на мирной ноте. Сейчас общаются и видятся ради воспитания общей дочери, которая живет с мамой в столице.

"Юле было четыре года — и мы разошлись. И это было, наверное, лучшее решение, потому что мы сейчас остались в очень хороших отношениях и очень близкими друзьями, потому что мы воспитываем нашу дочь. Вот сейчас Георгий поехал в Саудовскую Аравию, он играет там, и на каникулах летних обязательно у них (с дочерью — прим. ред.) будетдлительная встреча", — подчеркивает Шишпор.

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Георгий Бущан / © ФК Динамо Киев

Прима-балерина говорит, что сначала Юлия хотела пойти по ее стопам и занималась балетом. Но впоследствии сменила хобби на занятия бальными танцами и рисование. Кстати, на турниры дочери бывшие иногда ездят вместе.

"Юльчик занималась балетом два года, но потом не захотела дальше заниматься. Был выбор за ней. Если бы она ушла, то я бы ее поддерживала. Сейчас она занимается бальными танцами, летом посетила турнир. Также рисует", — отметила артистка.

Кристина Шишпор с дочерью / © instagram.com/shyshpor_official

В то же время Кристина интригует, что сейчас ее личная жизнь тоже не стоит на месте. В частности, прима позволяет себе влюбляться, чтобы быть полной вдохновения. Однако больше подробностей о поклонниках рассказывать не стала.

"Человек творческий без любви — это... Я еще не решила, в отношениях ли я. Мужская энергия — это вдохновение. Для меня, творческого человека, любовь — это вдохновение, мужчина — муза. Влюбляться нужно для того, чтобы вырастали крылья, чтобы хотелось что-то делать, чтобы хотелось выходить на сцену", – рассказала Шишпор.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: Пристрасті за кулісами! СПОВІДЬ ПРИМИ-БАЛЕРИНИ ШИШПОР про кохання, дієти та аб'юз

Напомним, недавно певец Иво Бобул признался, общается ли с экс-женами. Также артист ответил, почему сожалеет о браках с ними.