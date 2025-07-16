Бандуристка Марина Круть заинтриговала переменами в личной жизни

KRUTЬ / © instagram.com/bandura_krut

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Украинская певица и бандуристка Марина Круть, она же KRUTЬ, заинтриговала переменами в личной жизни.

Артистка не из тех, кто охотно рассказывает о своих отношениях. Однако в интервью на YouTube-канале Марички Падалко музыкант приоткрыла завесу личной жизни. Марина Круть призналась, что сейчас есть мужчина, который ей нравится. Он находится не в Киеве. Также бандуристка призналась, что мужчина не является военнослужащим. Впрочем, это пока что все детали, которые может раскрыть певица, ведь боится сглазить.

"Пока неясно. Мне все ясно (нравится мужчина - прим. ред.), но надо время. Он не в Киеве. Я ненавижу расстояние, ненавижу километры. Каждый километр с тем, кто дорог сердцу, ненавижу. Но каждый раз, когда прощаюсь, то жду уже встречи. Он не служит сейчас. Он в Украине", - поделилась артистка.

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KRUTЬ / © instagram.com/bandura_krut

Также Марина Круть рассказала о своих бывших отношениях. Артистка придерживается такого принципа, что, несмотря на разрыв, стоит оставаться людьми и не поливать грязью друг друга. Более того, некоторых из своих бывших бандуристка поддерживает. В частности, экс-избранники певицы сейчас служат на фронте, поэтому она покупала им машины на передовую.

"Я не знаю, умею ли я расходиться, но четыре авто нескольким бывшим на фронт я купила. Не знаю, показатель ли это хорошего разрыва, но я думаю, что люди должны оставаться людьми, чтобы там между вами не было. Так бывает, что в жизни не складывается. Были некоторые бывшие, которые были классными профессионалами в своем деле, были очень известными, но как мужчины - я не могу это о них сказать", - поделилась исполнительница.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КРУТЬ вже ПЕРЕМАГАЛА НА ЄВРОБАЧЕННІ?! Про нацвідбір, машини для колишніх і доходи

Напомним, недавно певица Мила Нитич высказалась о личной жизни. К слову, в конце прошлого года артистка разорвала отношения с женихом.

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