Барабанщик группы "Жадан и Собаки" мобилизовался в ряды Нацгвардии

Виталий Бронишевский / © facebook.com/ZhadanDogs/

Реклама

Барабанщик популярной украинской рок-группы "Жадан и Собаки" Виталий Бронишевский мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщили на официальной странице коллектива в Facebook. В частности, группа опубликовала фото, на котором Виталий Бронишевский был изображен в военной форме. Отмечается, что барабанщик теперь служит в рядах Нацгвардии. Музыкант проходит военную подготовку.

"Мы со своей стороны сердечно поздравляем нового бойца "Хартии" и ждем Веталя в подразделении. Радуемся, что он снова будет с нами, и призываем вас пожелать Виталику удачи и выдержки", - говорится в сообщении коллектива.

Реклама

Пост группы "Жадан и Собаки" / © facebook.com/ZhadanDogs/

Отметим, более года назад солист группы Сергей Жадан присоединился к рядам бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины.

Напомним, ранее актер Алексей Воротников пополнил ряды ВСУ. Артист также сделал заявление о своей службе.