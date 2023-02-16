Барбара Брыльска жестко высказалась о россиянах: "Жить в этом г*вне нельзя"

Польская актриса Барбара Брыльска, которую хотят вырезать из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!" из-за ее антивоенной позиции, гневно высказалась о россиянах.

По словам знаменитости, в России ужасная ситуация. Брыльска убеждена, что там прекрасно чувствуют себя только россияне, живущие в Москве или Санкт-Петербурге. В другие российские города знаменитости было даже страшно приезжать.

"Остальные люди посмотрите, как живут... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить", — рассказала актриса в комментарии российскому пропагандистскому изданию.

Барбара Брыльска / Фото: www.kino-teatr.ru

Брыльска также добавила, что обычные россияне "живут в г*вне, пока элита борется за власть".

"Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Россияне должны понять, что жить в этом г*вне, где они живут, нельзя", — подчеркнула знаменитость.

Напомним, недавно Барбара Брыльска поддержала актрису Лию Ахеджакову, которую уволили из театра из-за антивоенной позиции. Знаменитость посоветовала коллеге уезжать из РФ, ведь там "коммунисты, проклятые Богом люди" не дадут ей жизни.

Впрочем, антивоенная позиция Брыльской оказалась не по душе российским пропагандистам. Они требуют вырезать актрису из советской ленты "Ирония судьбы, или с легким паром!".

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