Польская актриса Барбара Брыльска высказалась в поддержку российской актрисы Лии Ахеджаковой, которую уволили из театра "Современник" из-за ее антивоенной позиции.

Звезда фильма "Ирония судьбы" заявила, что полностью согласна с мнением своей коллеги и считает, что Россия вообще не достойна иметь такую талантливую актрису, как Ахеджакова. Брыльска посоветовала российской актрисе уезжать из РФ, ведь там не будет ничего хорошего.

"Леет, так держать! Родина, такая родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно ехать. Они не дадут ей жизнь, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно ехать и бороться, как мы", — сказала Брыльска в комментарии росЗМП.

Среди российских пропагандистов правдивые слова польской актрисы вызвали волну гнева. Так, одна из путинисток, глава комитета госдумы РФ по развитию общества Ольга Занко предложила "отомстить" Брыльской и вырезать ее из советской ленты "Ирония судьбы, или с легким паром!".

"Когда-то актриса Брыльска, когда-то любившая всей страной, сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятых Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и уважение, но мы также легко можем и стереть эту актрису с "Иронии судьбы", — написала пропагандистка в своем Telegram-канале.

Путинистка даже показала, как можно "заменить" Брыльску другой актрисой. Получилось, мягко говоря, страшно.

Ранее Лия Ахеджакова прокомментировала свое увольнение из театра и назвала Россию "уродиной".

Читайте также: