Барбра Стрейзанд, Эдди Мерфи и другие: знаменитости, которые отказались от своих детей

Не всегда знаменитости готовы к появлению наследника на свет. Иногда им не хватает ресурсов для обеспечения достойной жизни ребенка, они не хотят жертвовать карьерой или считают, что это мешает им быть счастливыми.

Некоторые звезды приняли решение, что ребенку будет лучше без них, поэтому после рождения отказались от него. Правда, с годами многие знаменитости все же пытались найти брошенного наследника и наладить с ним связь. Некоторым это удавалось.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку о звездах, которые в свое время отказались от собственных детей.

Барбра Стрейзанд

У американской певицы и актрисы есть единственный сын Джейсон, который родился в браке с актером Эллиотом Гулдом, известным по роли отца Моники и Роса Геллеров в сериале "Друзья". Когда мальчику было всего три года, знаменитые родители развелись. Материнство, как оказалось, не входило тогда в планы Стрейзанд. Карьера знаменитости стремительно развивалась, а сын требовал много внимания. Поэтому Барбра отдала Джейсона в школу-интернат, где он прожил до своего совершеннолетия. Наконец, Стрейзанд попыталась наладить отношения с сыном, и ей это удалось. Джейсон занялся актерской карьерой, снимался в фильмах звездной матери. А потом Барбра Стрейзанд начала петь на сцене с сыном.

Барбра Стрейзанд с сыном / Фото: Associated Press

Род Стюарт

Впервые британский певец стал отцом совсем в юном возрасте, когда ему было всего 17 лет. Девушка исполнителя Сюзанна Боффи забеременела, однако отцовство не входило в планы Стюарта. Когда избранница певца отказалась делать аборт, он ушел от нее. Через год после рождения дочери Сюзанна отдала ее в интернат, ведь не могла сама воспитывать ребенка. Сару Стритер удочерили и воспитали приемные родители. Стюарт пыталась наладить связь с дочерью в 1980-х годах, однако девушка была обижена на отца. Лишь через 50 лет Род и Сюзанна наконец-то встретились и помирились.

Род Стюарт / Фото: Associated Press

Эдди Мерфи

Американский комедийный актер в 2006 году закрутил роман с бывшей участницей Spice Girls, британской певицей Мелани Браун. В том же году стало известно, что исполнительница ждет ребенка. Однако Мерфи сделал неожиданное заявление, что не знает, чей это ребенок, и потребовал сделать тест на отцовство. Когда Мелани родила, ДНК-тест подтвердил, что отцом является актер. Мерфи не участвовал в воспитании дочери. Лишь впоследствии актер признал свое отцовство и пришел с певицей к согласию, что он выплатит 7 млн фунтов стерлингов компенсации. С дочерью Энджел от Мелани Браун Эдди Мерфи так и не общается.

Эдди Мерфи / Фото: Associated Press

Брижит Бардо

У французской актрисы есть единственный сын Николя, которого она родила от актера Жака Шаррье. Однако Бардо не хотела быть матерью. Даже во время беременности актриса пыталась избавиться от ребенка. Аборты во Франции тогда были запрещены, поэтому Брижит выпила таблетки и запила их алкоголем. Она надеялась, что это спровоцирует выкидыш. Однако Николя таки появился на свет. После развода с Жаком Шаррье опека над сыном перешла к отцу, а Бардо попыталась забыть о его существовании. Лишь с годами актриса пожалела о своем решении и поняла, что своей отстраненностью нанесли сыну тяжелую душевную травму. С годами Брижит пыталась построить теплые отношения с Николя, однако тот до сих пор держит обиду.

Брижит Бардо / Фото: Associated Press

Джонни Митчелл

Канадская певица забеременела в 1965 году. Однако это был внебрачный ребенок. Джонни не хотела, чтобы вокруг ее имени был громкий скандал и много сплетен, поэтому отдала новорожденного ребенка на усыновление. Дочь Митчелл сама отыскала свою биологическую маму. В 1997 году Килаурен Гибб написала звездной маме письмо. Уже через неделю Джонни Митчелл встретилась с дочерью.

Джонни Митчелл / Фото: Associated Press

Розанна Барр

Американская комедиантка и актриса забеременела, когда ей было всего 17 лет. Розанна тогда еще не была знаменита: она была одинока и не имела работы. Актриса приняла решение отдать дочь на усыновление, ведь была уверена, что не сможет ее обеспечить. Но у этой истории счастливый конец. Через 19 лет Розанна нашла дочь и наладила общение.

Розанна Барр / Фото: Associated Press

Кейт Малгрю

Американская актриса родила дочь в 1977 году. У Кейт не было поддержки ни со стороны родных, ни со стороны отца ребенка, поэтому отдала дочь церкви на усыновление. Однако знаменитость сразу же изменила решение и захотела забрать девочку. Правда, Кейт не повезло. Даже частный детектив не смог найти дочь актрисы. Лишь в 1988 году знаменитость встретила монахиню, которая помогла ей в поисках девочки. Во время съемок сериала "Звездный путь: Вояджер" Кейт позвонила дочь Даниэль Годетт. Актриса сразу полетела к девушке и встретилась с ней. С тех пор они больше не расставались.

Кейт Малгрю / Фото: Associated Press

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