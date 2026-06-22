Барбра Стрейзанд нежно обняла беременный животик Энн Хэтэуэй и растрогала поклонников

Барбра Стрейзанд и Энн Хэтэуэй

Реклама

Американская певица и композитор Барбра Стрейзанд и актриса Энн Хэтэуэй, которая недавно сообщила о своей третьей беременности, поделились совместной нежной фотографией.

84-летняя Барбра Стрейзанд поделилась личным фото в своём Instagram. На снимке легендарная актриса нежно обнимает руками округлый животик Энн Хэтэуэй. Для этого снимка будущая мама выбрала легкое белое платье, которое подчеркнуло её новый статус. Сама Стрейзанд позировала в элегантном чёрном наряде. Атмосфера фото получилась тёплой и очень искренней. Пост быстро привлек внимание поклонников обеих знаменитостей.

«Енн и Адаму. Поздравляем с беременностью! Мазел тов, Барбра! Целую», — обратилась Стрейзанд к супругам.

Реклама

Барбра Стрейзанд и Энн Хэтэуэй / © instagram.com/barbrastreisand

Эта публикация стала ещё одним подтверждением особых отношений между артистками. Несмотря на разницу в возрасте, Барбра и Энн давно поддерживают друг друга и не скрывают взаимного уважения. Их неоднократно связывали совместные творческие проекты и публичные комплименты. Поэтому поздравление от Стрейзанд оказалось вполне закономерным, но от этого не менее эмоциональным для поклонников.

«Мазел тов» — традиционное пожелание счастья и благополучия, которое часто звучит по случаю важных семейных событий.

Барбра Стрейзанд и Энн Хэтэуэй / © instagram.com/barbrastreisand

Барбра Стрейзанд и Энн Хэтэуэй уже давно тепло отзываются друг о друге в интервью. Голливудские звезды не раз говорили о взаимном восхищении профессиональными достижениями и человеческими качествами.

Напомним, Сергей Притула крестил сына в поврежденной в результате обстрела Киево-Печерской Лавре и опубликовал трогательные фото.

Реклама

Новости партнеров