Барбра Стрейзанд поможет собрать средства для врачей Украины: "Тронута стойкостью украинского народа"

Мировая звезда Барбра Стрейзанд заявила о готовности помогать украинцам и впервые познакомилась с президентом Владимиром Зеленским во время онлайн-встречи. Отныне американская певица будет собирать средства для неотложных медицинских нужд в Украине.

"У меня был отличный разговор с президентом Украины Зеленским. Я была тронута стойкостью и мужеством украинского народа и его вдохновенным лидерством. Мне очень приятно присоединиться к Президенту Зеленскому и его инициативе United24", — написала Барбра в Instagram.

Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с Барброй Стрейзанд / Фото: instagram.com/barbrastreisand

В своих социальных сетях певица призвала всех своих поклонников приобщиться к сбору средств на своем примере. Стрейзанд уже пожертвовала украинцам внушительную сумму.

"Присоединяйтесь к поддержке U24. С подпиской в размере 24 доллара США в месяц, которая не облагается налогом, вы можете помочь поддержать работу украинских врачей и спасти больше жизней. Сейчас мы им нужны как никогда. Мое счастливое число 24, поэтому я отдала 24 тысячи долларов", — призвала фанатов артистка.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал онлайн-встречу со звездой и поблагодарил Барбру за ее поддержку.

"Мир может немного уставать каждый день думать об Украине, но сообщества в США и европейских странах продолжают поддерживать и помогать нам. Для нас очень важно, чтобы такие талантливые и известные в мире люди поддерживали платформу UNITED24", — написал лидер Украины.

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