Барских, Полякова, Сердючка выступили на фестивале Вайкуле в Юрмале: в поддержку Украины и без россиян

В этом году фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous в Юрмале проходит с благотворительной целью, а именно в поддержку Украины в войне с россией.

Среди приглашенных гостей зрители не увидели пропутинских звезд, ведь хедлайнерами фестиваля стали украинские и европейские звезды, поддерживающие нашу страну. Во время выступлений артистов зрители могли донатить средства в поддержку нашей страны.

Так, среди представителей нашего шоу-бизнеса к мероприятию присоединились Макс Барских, Оля Полякова, Верка Сердючка, ALEKSEEV, Анна Буткевич и балет Freedom Ballet. Они выступили в рамках фестиваля 28 июля.

Макс Барских вышел на сцену под лозунгом "Добрый вечер, мы из Украины!", а шоу-балет артиста выступал с сине-желтым флагом. Делать исключение для русскоязычной латвийской аудитории певец не стал и свои хиты исполнял по-украински.

Макс Барских / Фото: instagram.com/laimafestival

О войне со сцены фестиваля также пела Оля Полякова. Исполнительница довела до стен мощным исполнением песни "Когда закончится война" из новой программы.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/laimafestival

Певец ALEKSEEV также вышел на сцену со своими украиноязычными песнями. Кроме того, во время выступления артиста на экране были запечатлены украинские города.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/laimafestival

Как и планировалось, к фестивалю присоединился и старый друг Вайкуле, Андрей Данилко. В образе Верки Сердючки вместе с "мамой" и шоу-балетом в вышиванках и с украинскими флагами они раскатали зал своими хитами.

Верка Сердючка / Фото: instagram.com/laimafestival

В конце концерта Вайкуле со всеми украинскими артистами вышла на сцену исполнить хит фестиваля "Рандеву". Во время пения артистки на сцене также были подняты украинские флаги.

Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале / Фото: instagram.com/laimafestival

Ожидалось, что сегодня на сцену выйдет Надя Дорофеева и группа KAZKA, однако похоже, что планы изменились. Впрочем, не исключено, что их выступления могли перенестись на другие дни мероприятия. Так, например, певица Вера Брежнева выйдет на сцену в Юрмале 30 июля на финальном концерте.

Как стало известно ранее, среди присутствующих также была певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным. Супруги с начала полномасштабной войны эмигрировали в Израиль и продолжают высказываться о путинском режиме. Также, по программе фестиваля, на концерте должен выступить Андрей Макаревич, который, как и его коллеги, покинул РФ и осуждает действия кремля.

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