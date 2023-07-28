Барских, Полякова, Сердючка выступили на фестивале Вайкуле в Юрмале: в поддержку Украины и без россиян

В Юрмале состоялось благотворительное мероприятие Laima Rendezvous.
В этом году фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous в Юрмале проходит с благотворительной целью, а именно в поддержку Украины в войне с россией.
Среди приглашенных гостей зрители не увидели пропутинских звезд, ведь хедлайнерами фестиваля стали украинские и европейские звезды, поддерживающие нашу страну. Во время выступлений артистов зрители могли донатить средства в поддержку нашей страны.
Так, среди представителей нашего шоу-бизнеса к мероприятию присоединились Макс Барских, Оля Полякова, Верка Сердючка, ALEKSEEV, Анна Буткевич и балет Freedom Ballet. Они выступили в рамках фестиваля 28 июля.
Макс Барских вышел на сцену под лозунгом "Добрый вечер, мы из Украины!", а шоу-балет артиста выступал с сине-желтым флагом. Делать исключение для русскоязычной латвийской аудитории певец не стал и свои хиты исполнял по-украински.
О войне со сцены фестиваля также пела Оля Полякова. Исполнительница довела до стен мощным исполнением песни "Когда закончится война" из новой программы.
Певец ALEKSEEV также вышел на сцену со своими украиноязычными песнями. Кроме того, во время выступления артиста на экране были запечатлены украинские города.
Как и планировалось, к фестивалю присоединился и старый друг Вайкуле, Андрей Данилко. В образе Верки Сердючки вместе с "мамой" и шоу-балетом в вышиванках и с украинскими флагами они раскатали зал своими хитами.
В конце концерта Вайкуле со всеми украинскими артистами вышла на сцену исполнить хит фестиваля "Рандеву". Во время пения артистки на сцене также были подняты украинские флаги.
Ожидалось, что сегодня на сцену выйдет Надя Дорофеева и группа KAZKA, однако похоже, что планы изменились. Впрочем, не исключено, что их выступления могли перенестись на другие дни мероприятия. Так, например, певица Вера Брежнева выйдет на сцену в Юрмале 30 июля на финальном концерте.
Как стало известно ранее, среди присутствующих также была певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным. Супруги с начала полномасштабной войны эмигрировали в Израиль и продолжают высказываться о путинском режиме. Также, по программе фестиваля, на концерте должен выступить Андрей Макаревич, который, как и его коллеги, покинул РФ и осуждает действия кремля.
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