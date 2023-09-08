Барских в Киеве представил первый украиноязычный альбом: как прошла премьера и кто из звезд посетил

Певец Макс Барских наконец-то представил свой первый украиноязычный альбом под названием "Зорепад".

За несколько дней до премьеры артист устроил особое мероприятие, на котором его друзья и коллеги могли впервые услышать новые хиты. На допремьерном прослушивании также побывала редакция сайта ТСН.ua.

Поздравить Макса с премьерой в одном из столичных баров собралось немало людей — коллеги по сцене, известные блоггеры, друзья певца и его команда. Все собравшиеся могли насладиться приятной атмосферой, отведать разные напитки, и, конечно, услышать долгожданные хиты от Барских и потанцевать.

Премьера альбома Макса Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Премьера альбома Макса Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Среди звездных гостей присутствовали певицы Оля Полякова и Анна Тринчер, ведущие Мила Еремеева, Анна Свиридова и Александр Дымов, актриса Виктория Зубрейчук, продюсер Михаил Ясинский, блогер Ваня Рассел и другие.

Макс Барских и Анна Тринчер / Фото: Пресслужба Макса Барських

Полякова с радостью поддержала своего коллегу и подчеркнула, что Макса считает очень талантливым артистом. По словам певицы, ее любимым треком стала песня "Не плачь", которую он посвятил всем переживающим разрыв девушкам.

"Макс, скажи, почему ты такой красивый и талантливый?", — в шутку спросила Оля во время презентации коллеги.

Оля Полякова / Фото: ТСН.ua

Аудитория с овациями приняла "Зорепад" от Барских, особенно новые песни. Так, фаворитами среди присутствующих стали треки "Но", "Зорепад" и "Новая жизнь". По просьбе гостей Макс несколько раз включал избранные композиции.

Премьера альбома Макса Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

В ходе вечера артист также рассказал, как работал над новым альбомом и от чего отказался ради того, чтобы он вышел в свет.

"В туре "Знати себе" я решил изменить планы и решил, что хочу сделать именно это. Сначала было очень сложно, потому что нужно было отформатировать свой мозг, начать мыслить по-другому, отказаться от своих привычек. Но потом я услышал свой внутренний голос, который помог мне создавать эти песни", – рассказал Барских.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Продюсер артиста Алана Бадоев подчеркнул, что альбом получился танцевальным, так что гости без лишней застенчивости могли пуститься в пляс во время вечеринки.

"Это действительно для нас важный альбом, альбом танцевальной музыки. Мне кажется, что именно актуально. Потому что нужно заботиться о том, чтобы там, где мы можем отпустить свои чувства и боль, просто хочется танца, чтобы это были именно украинские песни", – поделился режиссер на премьере альбома.

Макс Барских и Алан Бадоев / Фото: Пресслужба Макса Барських

Премьера новой пластинки артиста состоялась вместе с известным музыкальным лейблом Warner Music Poland. В альбом Барских вошли шесть совершенно новых треков, в которых певец раскрыл себя по-новому, а также четыре переведенных хита - "Тумани", "Береги", "Лій, не жалій" и "Подруга-ніч".

Читайте также: