Басков, Билан, Галустян и другие: Канада ввела санкции против артистов-путинистов

Канада ввела новые санкции против российских пропагандистов в связи с незаконным вторжением России и попыткой аннексии украинской территории. Об этом объявила министер иностранных дел Канады Мелани Жоли.

В сообщении, появившемся на сайте правительства Канады, говорится, что "война президента Владимира Путина в Украине базируется на лжи и обмане. Российские операции по дезинформации привлекли знаменитостей и так называемые новостные организации, чтобы повторить тезис Кремля и попытаться оправдать зверства, которые проходят по всей Украине".

"Российская дезинформация привела к страданиям миллионов. В поисках фальшивого доверия для поддержки своей лжи президент Путин призвал россиян с помощью публичных платформ распространять дезинформацию и пропаганду. Президент Путин пытается манипулировать общественным мнением. Канада не позволит распространителям дезинформации и пропаганды действовать безнаказанно. Канада поддерживает Украину", - сказала Мелани Жоли.

Санкции были введены против 38 человек и 16 организаций, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды. В списке оказались российские артисты-путинисты Николай Басков, Дима Билан и Олег Газманов, актер Михаил Боярский, юморист Михаил Галустян, а также певицы Полина Гагарина, Надежда Бабкина и Ирина Аллегрова. Их активы в стране будут заморожены, а физлицам запретят въезд в Канаду.

В "черный" список также вошли государственные пропагандистские медиа: "Россия сегодня", "РИА Новости", "ПРАЙМ", "ИноСМИ", "ТОК", "КОТ", "Baltnews", "Украина.ру", "Социальный навигатор и "Арктика.ру"; United World International. Также под ограничение попал Фонд по борьбе с репрессиями.

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