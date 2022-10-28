Батл уличных певцов и дуэт "киборга" и фольклористки: чем удивит новый эпизод "Голосу країни-12"

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится показ второго эпизода "вокальных батлов" самого масштабного музыкального проекта "Голос країни-12".

По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы "Голос країни-12" возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песне поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам. Этой осенью проект выходит на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Єдині новини".

Уже в воскресенье телезрители увидят новый эпизод второго этапа проекта "Голос країни" под названием "вокальные батлы". По правилам каждый наставник один раз на весь сезон имеет право спасти участника из своей же команды, если его не украдет другой тренер. Участник находится в команде своего тренера, пока тренер не украдет другого вокалиста. А вот тренеры команды "Второго шанса" вправе взять к себе в команду только двух участников.

На сцену "Голосу країни" выйдет боец АТО, который находится в рядах ВСУ, — Ярослав Гавянец. Оппоненткой Ярослава в вокальном дуэли станет известная фольклористка и хранительница более 2000 украинских народных песен Мария Квитка, которая на "слепых прослушиваниях" ошеломила тренеров и телезрителей своим народным пением. Артисты споют песню, которую знает каждый украинец — "Ой, у вишневому саду".

Ярослав Гавьянец и Мария Квитка / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Кто из участников пройдет в следующий этап шоу, станет известно вскоре.

Увидят телезрители "Голоса страны" и батл уличных музыкантов. На сцену выйдут певцы со столичных улиц – дуэт 2Tone и вокалист с улиц западных областей Украины Марьян Романчук. Артисты споют песню известной американской поп-рок группы Imagine Dragons "Believer".

"Когда во Львов начали съезжаться люди из разных областей и городов в поисках убежища, я начал делать концерты и помогать ВСУ. Приглашал выступить моих новых друзей из "Голосу країни", это был и Остап Дривко, и Тина Колодий, и Павел Тютюнник. Мы нашли подвал и проводили в нем "квартирники" даже во время воздушной тревоги, ведь это безопасно", — говорит Марьян Романчук.

2Tone и Марьян Романчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Работают на культурном фронте и группа 2Tone. Ребята не смогли остаться в стороне от войны и поддерживали боевой дух бойцов из-за своего пения.

А кто из певцов пройдет в "Нокауты", станет известно в воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ.

Выйдет на сцену и фантастический дуэт солиста национального заслуженного академического народного хора Украины имени Г. Веревки Дмитрий Цымбал и единственный в Украине вокалист в стиле барокко Роман Мелиш.

"Артист хора Веревки – очень ответственная миссия. За время полномасштабной войны мы дали множество благотворительных концертов с целью сбора средств на восстановление культурного фонда Украины, пострадавшего во время боевых действий. Держим оборону на культурном фронте, верим в ВСУ, все будет Украина", – говорит Дмитрий.

За время полномасштабной войны барочный певец Роман Мелиш также активно помогает стране и представляет наш культурный код на главных мировых аренах.

Чей голос потрясет судей и попадет в нокауты, станет известно уже в это воскресенье.

Дмитрий Цымбал и Роман Мелиш / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам сражаться с врагом. "Голос країни" вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твой Голос на аэросредства для разведки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную закупку для целой бригады на передовую – квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите "Голос країни" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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