Байден приехал в Украину: знаменитости отреагировали на визит президента США в Киев

Звезды прокомментировали приезд президента США в Украину.
Сегодня, 20 февраля, в Киев с визитом приехал президент США Джо Байден. Американский лидер уже успел встретиться с главнокомандующим Владимиром Зеленским.
В своем Twitter Байден написал, что он приехал в Киев, чтобы подтвердить, что США и дальше будут поддерживать Украину в этой войне, которую враждебно развязалась Россия.
Украинские знаменитости уже отреагировали на визит американского лидера в столицу. В частности, звезды благодарили за поддержку, а некоторые не удержались и даже успели пошутить.
Юрий Горбунов
"Джо Байден в Киеве! Это смело! Это мощно! Это очень важно сейчас для Украины! Это еще больше поддержки для нашей победы! Еще один большой шаг к нашей победе! Русня, что с лицом?" – написал продюсер в своем фотоблоге.
Андрей Бедняков
А вот ведущий не удержался и опубликовал в своем Instagram фотожабу.
Знаменитость также прокомментировал и то, что после обнародования того, что в Киев приехал Джо Байден, в Украине начала звучать воздушная тревога. Бедняков отметил, что россияне таким образом никого не испугают.
Злата Огневич
Исполнительница в фотоблоге опубликовала коллаж, где красуются флаги Украины и США.
"Дорогой Джо Байден, приветствуем в Украине", — написала артистка.
Кристина Решетник
"Это очень сильно! Сильное проявление поддержки Украины в такое сложное время для нас всех! Под звуки сирен ходить по центру Киева! Спасибо Mr. President", — написала блогерша в своем Instagram.
Алексей Суханов
"Исторический день: предыдущий визит американского лидера в Украину был 15 лет назад... Украина должна быть только европейской, только с цивилизованным миром!" – отметил ведущий.
Владимир Остапчук
А вот ведущий тоже пошутил по поводу визита Джо Байдена в Украину. Он отметил, что американский лидер тоже должен уехать домой с шапкой от "Укрзалізниці".
"Если Байден не поедет домой в шапке от "Укрзалізниці", тогда я не понимаю, зачем это все", – пошутил Остапчук.
Слава Демин
Ведущий прокомментировал, что после приезда Байдена в Украину объявили воздушную тревогу. По словам Демина, это подарок президенту США от россиян.
"А вот и подарок Байдену в виде воздушной тревоги", – отметил Демин.
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