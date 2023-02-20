Байден приехал в Украину: знаменитости отреагировали на визит президента США в Киев

Сегодня, 20 февраля, в Киев с визитом приехал президент США Джо Байден. Американский лидер уже успел встретиться с главнокомандующим Владимиром Зеленским.

В своем Twitter Байден написал, что он приехал в Киев, чтобы подтвердить, что США и дальше будут поддерживать Украину в этой войне, которую враждебно развязалась Россия.

Фото: Associated Press

Украинские знаменитости уже отреагировали на визит американского лидера в столицу. В частности, звезды благодарили за поддержку, а некоторые не удержались и даже успели пошутить.

Юрий Горбунов

"Джо Байден в Киеве! Это смело! Это мощно! Это очень важно сейчас для Украины! Это еще больше поддержки для нашей победы! Еще один большой шаг к нашей победе! Русня, что с лицом?" – написал продюсер в своем фотоблоге.

Андрей Бедняков

А вот ведущий не удержался и опубликовал в своем Instagram фотожабу.

Знаменитость также прокомментировал и то, что после обнародования того, что в Киев приехал Джо Байден, в Украине начала звучать воздушная тревога. Бедняков отметил, что россияне таким образом никого не испугают.

Фото: instagram.com/biedniakov

Злата Огневич

Исполнительница в фотоблоге опубликовала коллаж, где красуются флаги Украины и США.

"Дорогой Джо Байден, приветствуем в Украине", — написала артистка.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кристина Решетник

"Это очень сильно! Сильное проявление поддержки Украины в такое сложное время для нас всех! Под звуки сирен ходить по центру Киева! Спасибо Mr. President", — написала блогерша в своем Instagram.

Алексей Суханов

"Исторический день: предыдущий визит американского лидера в Украину был 15 лет назад... Украина должна быть только европейской, только с цивилизованным миром!" – отметил ведущий.

Владимир Остапчук

А вот ведущий тоже пошутил по поводу визита Джо Байдена в Украину. Он отметил, что американский лидер тоже должен уехать домой с шапкой от "Укрзалізниці".

"Если Байден не поедет домой в шапке от "Укрзалізниці", тогда я не понимаю, зачем это все", – пошутил Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Слава Демин

Ведущий прокомментировал, что после приезда Байдена в Украину объявили воздушную тревогу. По словам Демина, это подарок президенту США от россиян.

"А вот и подарок Байдену в виде воздушной тревоги", – отметил Демин.

Фото: instagram.com/slavademin_official

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