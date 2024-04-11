Байопик об Эми Уайнхаус "Back to Black": обзор биографического фильма о певице с трагической судьбой

На днях в Киеве состоялся премьерный показ байопика "Back to Black" о жизни одной из самых успешных певиц Великобритании Эми Уайнхаус, у которой была трагическая судьба.

После смерти исполнительницы много кто из режиссеров планировал создать биографический фильм о ней. В 2020 году за это взялся британский режиссер Сэм Тейлор-Джонсон. Съемка байопика проходила в Лондоне в 2023 году.

Редакция сайта ТСН.ua посетила премьерный показ фильма "Back to Black" о жизни Эмми Уайнхаус, который, кстати, получил название в честь второго альбома певицы, и уже готова поделиться своими впечатлениями.

Фото из фильма об Эми Уайнхаус

О чем фильм "Back to Black"

В картине, конечно же, повествуется о жизни Эми Уайнхаус. Зрители смогут увидеть, как начинался карьерный путь исполнительницы, начиная с начала 2000-х годов. В байопике говорится, как Уайнхаус пела в джазовом коллективе, писала свои альбомы и хиты, также о приходе славы к артистке и ее упадке.

Байопик не обошел вниманием безумного творческого успеха Эми. Альбомы исполнительницы принесли ей пять "Грэмми" и сделали одной из самых успешных поп-певиц Великобритании.

Кроме того, в фильме рассказывается о ее зависимых отношениях и непродолжительном браке с мужем Блейком, о ее стремлении стать мамой. Также зрители смогут проследить, как у Эми развилась сначала алкогольная зависимость, а впоследствии и наркотическая, а также ее борьбу с этим.

Актерский состав картины

Главную роль сыграла английская актриса Мариса Абела, которая в 2023 году успела засветиться в нашумевшем фильме "Барби". Ради роли артистке пришлось решиться на серьезные перевоплощения. В частности, Уайнхаус страдала булимией и была худощавой. Марисе пришлось придерживаться этого образа.

Фото из фильма об Эми Уайнхаус

В общем, перевоплощение актрисы в Эми Уайнхаус прошло успешно. Исполнительница главной роли внешне была очень сильно похожа на свою героиню. Также Марисе удалось сыграть непростой характер певицы. Кстати, у Абелы есть еврейские корни, также как и у Уайнхаус. Для создателей фильма этот момент был важным.

Роль папы артистки – Митча Уайнхауса – сыграл английский актер Эдди Марсан. Артист тоже частично имел сходство с героем, которого воплощал на экране. Актер отыграл характер Митча, его отношение к дочери, а также их отношения.

Фото из фильма об Эми Уайнхаус

Роль мужа Эми Уайнхаус Блэйка доверили сыграть английскому актеру Джеку О'Коннеллу. Артисту тоже удалось убедительно воплотить на экранах избранника артистки. Правда, в фильме актер сделал Блейка более привлекательным, чем он кажется в реальной жизни.

Фото из фильма об Эми Уайнхаус

Мировая реакция на фильм

Судя по рейтингам, которые уже набрал байопик, критики не слишком одобрительно оценили "Back to Black". На Rotten Tomatoes фильм получил 48% одобрения зрителей, а вот в рейтинге The Independent фильм оценили в 2 балла из 5 возможных. В общем, байопик критикуют из-за того, что режиссер сделала его слишком мягким.

В частности, в картине не показали весь характер исполнительницы. Критики утверждают, что в байопике слишком мягко осветили роль в жизни певицы отца и мужа, а также то, как они повлияли на ее печальную судьбу.

Фото из фильма об Эми Уайнхаус

Субъективная реакция на байопик

Осторожно! Возможные спойлеры

Во время просмотра картины создалось такое впечатление, будто создатели слишком спешили. В частности, первые 30 минут события развиваются так быстро, что за ними просто не успеваешь, будто и пытались как можно больше показать сцены, но и экономили на экранном времени.

Кроме того, казалось, что есть определенные пробелы в сюжете. Особенно это касается того, как начиналось развитие карьеры Эми и ее путь к славе.

Также режиссеры слишком мягко осветили проблемы певицы, в частности с алкоголем, наркотиками. Темы булимии вроде бы вообще не затрагивались, хотя Эми от нее страдала немалую часть своей жизни.

Афиша фильма об Эми Уайнхаус

Что касается плюсов, то приятно радует то, что создатели байопика проработали над образами исполнительницы. Им удалось воспроизвести ее узнаваемый образ.

Также в ленте продемонстрировали отношение певицы к татуировкам, которые действительно имели для нее смысл. Кроме того, во время просмотра байопика можно и улыбнуться, ведь там звучали отличные шутки.

Байопик в начале дает ощущение легкости и удовольствия, а в конце – печали и тяжести. В частности, можно провести аналогию с реальной жизнью артистки: каким феерическим было начало ее карьеры и как печально оно закончилось.

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