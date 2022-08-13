Бебешко рассказал, в какую страну уехал Костя Меладзе: "Он грузин, может жить где захочет"

Знаменитость, который высказался по поводу Софии Ротару, отметил, что во время полномасштабной войны в Украине музыкант уехал в Италию и добавил, что считает это нормальным.

Также он указал, что супруг Веры Брежневой – грузин, "а поэтому может ехать куда захочет". К слову, в начале войны Вера говорила, что ее любимый скрывался от обстрелов в Киеве.

Об этом говорится в YouTube-шоу "Культурная оборона".

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"Нормальная у него позиция, он в Италии живет... Не надо грубо говорить: "сбежал". Уехал. Понимаете, он грузин, он же не украинец. Имеет право жить там, где он захочет", — отметил Бебешко.

Также Владимир напомнил зрителям, что "ВИА Гра" – это украинская группа, главные хиты которой записывались в Украине.

"Я записывал первый альбом "Попытка № 5", если кто-то помнит. Это все мы вместе записывали и делали в Украине. Вообще все лучшее, что было там, у оккупантов, это делалось в Украине и до сих пор делается в Украине, потому что мозгов у них нет", – поделился продюсер.

Напомним, Джамала растрогала песней-посвящением всем, кто помогает украинцам за границей. Певица вместе с МИД Украины и Banda Agency представила новую песню Thank you, stranger.

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