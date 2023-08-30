Беби-бум среди украинских блогеров в 2023 году: у Саши Бо будет девочка, у Варварука родился сын

Кто из известных блогеров в этом году стали родителями, а кто ждет рождения малыша.

В этом году немало кому из украинских блогеров повезло стать родителями или же оказаться в положении.

У кого-то в семье родился первенец, а кто-то из них станет многодетными родителями. Итак, редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, у кого из известных украинских блогеров в 2023 году уже родился или родится ребенок.

Саша Бо

Украинская блогерша уже воспитывает двух сыновей от предыдущего брака. Однако в этом году стало известно, что Саша в положении. Знаменитость ждет рождения девочки. Бо говорила, что планируется, что дочь появится на свет в ноябре.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Дмитрий Варварук

Украинский блогер стал отцом в январе этого года. Жена Дмитрия, Яна, родила сына. Супруги дали имя первенцу Марко.

Дмитрий Варварук с семьей / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Диана Пастух

Блогерша вместе со своим мужем Юрой ждет рождения первенца. Супруги признавались, что этот ребенок для них долгожданный, ведь они немало времени готовились и планировали беременность. В настоящее время Диана находится на 16 неделе беременности.

Диана Пастух с мужем / Фото: instagram.com/diana.palamarr

Таня Парфильева

В марте стало известно, что блогерша вместе со своим мужем Иваном ждет рождения первенца. Впоследствии Таня сообщила, что у них будет мальчик. Блогерша родила 22 августа сына, которого назвала Александром.

Таня Парфильева с мужем и сыном / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Юлия Лущинская

Блогерша ждет рождения первенца. В настоящее время Юлия находится на 26 неделе беременности. Знаменитость вместе со своим мужем долгое время готовилась к появлению первенца в их семье. Пара планировала беременность и очень хотела стать родителями.

Юлия Лущинская / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

Оксана Михайлюк

Блогерша о беременности сообщила в мае. Впоследствии Оксана со своим мужем провела гендер-пати и узнала, что ждет рождения девочки. Супруги уже вместе воспитывают сына. Правда, для Оксаны эта беременность стала третьей, ведь в 2021 году она потеряла ребенка.

Оксана Михайлюк с мужем и сыном / Фото: instagram.com/oksaa_m

Лидия Кошарская

Украинская блогерша стала мамой девочки 29 июня. Знаменитость дала дочери необычное имя – Тея. Лидия уже воспитывает старшую дочь, которую зовут Наной.

Лидия Кошарская с дочерью / Фото: instagram.com/lidiya_kosharska

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