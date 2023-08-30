Беби-бум среди украинских блогеров в 2023 году: у Саши Бо будет девочка, у Варварука родился сын

Кто из известных блогеров в этом году стали родителями, а кто ждет рождения малыша.
В этом году немало кому из украинских блогеров повезло стать родителями или же оказаться в положении.
У кого-то в семье родился первенец, а кто-то из них станет многодетными родителями. Итак, редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, у кого из известных украинских блогеров в 2023 году уже родился или родится ребенок.
Саша Бо
Украинская блогерша уже воспитывает двух сыновей от предыдущего брака. Однако в этом году стало известно, что Саша в положении. Знаменитость ждет рождения девочки. Бо говорила, что планируется, что дочь появится на свет в ноябре.
Дмитрий Варварук
Украинский блогер стал отцом в январе этого года. Жена Дмитрия, Яна, родила сына. Супруги дали имя первенцу Марко.
Диана Пастух
Блогерша вместе со своим мужем Юрой ждет рождения первенца. Супруги признавались, что этот ребенок для них долгожданный, ведь они немало времени готовились и планировали беременность. В настоящее время Диана находится на 16 неделе беременности.
Таня Парфильева
В марте стало известно, что блогерша вместе со своим мужем Иваном ждет рождения первенца. Впоследствии Таня сообщила, что у них будет мальчик. Блогерша родила 22 августа сына, которого назвала Александром.
Юлия Лущинская
Блогерша ждет рождения первенца. В настоящее время Юлия находится на 26 неделе беременности. Знаменитость вместе со своим мужем долгое время готовилась к появлению первенца в их семье. Пара планировала беременность и очень хотела стать родителями.
Оксана Михайлюк
Блогерша о беременности сообщила в мае. Впоследствии Оксана со своим мужем провела гендер-пати и узнала, что ждет рождения девочки. Супруги уже вместе воспитывают сына. Правда, для Оксаны эта беременность стала третьей, ведь в 2021 году она потеряла ребенка.
Лидия Кошарская
Украинская блогерша стала мамой девочки 29 июня. Знаменитость дала дочери необычное имя – Тея. Лидия уже воспитывает старшую дочь, которую зовут Наной.
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