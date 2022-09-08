Бедняков эмоционально отреагировал на приезд путиниста Охлобыстина на Донбасс: "Человек г*вно"

Ведущий и шоумен Андрей Бедняков не смог спокойно наблюдать за тем, как ярый поклонник Путина Иван Охлобыстин спокойно посещает оккупированные Россией украинские города.

Недавно российский актер, активно поддерживающий захватническую политику Путина, Иван Охлобыстин приехал в оккупированный Россией Донецк.

На это не смог спокойно реагировать ведущий и шоумен Андрей Бедняков. Знаменитость возмутило то, что путинист поддерживает захватчиков, которые убивают невинных людей.

Бедянков прокомментировал фото, на котором Охлобыстин в форме оккупантов любуется украденным украинским зерном, которое вывезли в Россию.

"Вот еще один верующий трогает своими кровавыми руками наше украинское зерно на временно оккупированной территории. Зерно, которое погрузили в ЗИЛы и вывезли в Россию. А потом он выпьет водки и помолится. Актер хороший. Человек г*вно", — эмоционально высказался Бедняков.

Бедняков высказался об Охлобыстине / Фото: instagram.com/biedniakov

Отметим, ярый путинист Охлобыстин еще с 2014 года поддерживает захватническую политику кремлевского диктатора. Более того, одиозный актер неоднократно заявлял, что пойдет воевать с оккупантами против Украины.

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