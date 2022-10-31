Бедняков и Ефросинина метко высмеяли путинистку Бузову, которая приехала в оккупированный Донецк

Путинистка Ольга Бузова незаконно приехала в оккупированный Россией Донецк, чтобы в очередной раз попиариться.

На приезд пропагандистки не могли спокойно смотреть украинские ведущие Маша Ефросинина и Андрей Бедняков, которые прокомментировали позорный поступок пропагандистки.

В частности, Маша отметила, что пропагандисты активно поддерживают действия кремлевского диктатора. Впрочем, после развала режима РФ эти псевдопатриоты будут наперегонки оправдываться и кричать, что у них не было выбора и заставили их.

Маша Ефросинина об Ольге Бузовой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Итак, в Донецке гундит Ольчик. Привезла камеры и грузовик с коробками. Привезла дядю-подсказчика и невыученный текст... Знаете, о чем я думаю, когда смотрю на этих выпердишей медиа-пропаганды? О том думаю, где сейчас купить то противоблевотное средство, которое сможет подействовать, когда после распада режима РФ, они все начнут раскаиваться?Когда потечет блеяние "нас заставили", "у нас не было выбора", "мы всегда любили украинский народ и просим у него прощения за все", — отметила Маша.

Ефросинина также добавила, что путинисты сделали свой выбор еще в начале полномасштабного вторжения РФ. Вместо того чтобы рассказывать своей аудитории правду, они выбрали поддерживать ужасную войну.

Маша Ефросинина об Ольге Бузовой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я в начале войны посчитала, если бы хотя бы 20 из них со своими десятками миллионов аудитории призвали своих подписчиков выступать против войны, в общей сложности они охватили бы более 200 млн человек... А они что? Фу, б***дь", — добавила Маша.

А вот Андрей Бедняков был более лаконичным. Ведущий отметил, что путинистка – артистка разве что трех букв. Кроме того, он отметил, что Бузова незаконно пересекла границу Украины, за что будет отвечать.

"Заслуженная артистка трех букв снова в Донецке. А штамм в паспорт о пересечении границы поставила?" – прокомментировал Бедняков.

Андрей Бедняков об Ольге Бузовой / Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, СНБО ввел санкции против артистов, поддержавших развязанную Россией войну в Украине. Под санкциями оказались украинцы, а также россияне. Ольга Бузова тоже в списке подсанкционных лиц.

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