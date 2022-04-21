Бедняков о запрете ездить в РФ на 50 лет: "В 85 поеду забирать награбленные утюги и наушники"

Также ведущий рассказал о близких, находящихся в Мариуполе.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков рассказал о своих близких, находящихся в блокадном Мариуполе.

Так, в "Сніданку з 1+1" знаменитость поделился, что связаться с ними каждый раз все труднее, поскольку оккупанты уже сделали там собственную связь.

"Людям выдают уже новые стартовые пакеты, как-то прорывается связь, можно поговорить, но там еще остаются друзья, некоторые из них находятся неизвестно где, некоторые уже уехали. Все сложно. Я заснул около 8 утра сегодня, потому что постоянно читал, смотрел какие-то новости, пытался как-то анализировать, но ничего не получается. Узнать о знакомых людей, которых ты знал, что они уже на стороне "той власти", другой, неукраинской… и думаешь, как так можно", - прокомментировал телеведущий.

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В социальных сетях Бедняков создал виртуальный аукцион, с молотка ушла футболка легендарного бразильского футболиста Пеле за 210 тысяч гривен. Все средства телеведущий отправляет в поддержку родного города. В будущем он будет продолжать эту инициативу, уже поступают заявки от друзей-футболистов ведущего, готовых предоставлять следующие лоты.

Вчера стало известно, что ряд украинских артистов и творческих деятелей попали в российский "черный список" с запретом на въезд в страну-агрессора на 50 лет. В этом списке оказался и сам Бедняков. Прокомментировал эту новость ведущий так: "Список удивительный, оказаться в таком списке за честь. Что можно сказать: мне будет 85, я поеду в Россию забирать все наши награбленные утюги и наушники".

Напомним, Оля Полякова рассказала, отреагировал ли на ее обращение Киркоров. Также артистка призналась, почему мечтает попасть в российский "черный список".

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